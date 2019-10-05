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OnePlus 8 Tasarımı Ortaya Çıktı

OnePlus 8 tasarımı konusunda yeni bilgiler var. Sızdırılan fotoğraflar OnePlus 8 akıllı telefonlarının tasarımı konusunda çok önemli bilgileri ortaya koyuyor. İşte detaylar.

By İbrahim Kızılırmak

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OnePlus 8

Kısa tarihine karşın en başarılı akıllı telefon markalarından biri olan OnePlus, en son amiral gemisi akıllı telefon modelleri için bir güncelleme yapmıştı. Marka OnePlus 7 amiral gemisi akıllı telefonlarının güncel serisi olan 7T modellerini tanıttı. Bu modellerin hemen sonrasında şimdi ise gündemde OnePlus 8 akıllı telefonları var.

Yine amiral gemisi serisinin devamı niteliğinde olmasını beklediğimiz OnePlus 8 akıllı telefonlarının, özelliklerinin neler olacağı bir yana, tasarımının nasıl olacağı ortaya çıktı. Görsellere göre tanıdık olan bir tasarımla karşı karşıya kalacağız.

OnePlus 8 Tasarımı

Paylaşılan görsellerde en çok dikkat çeken kısım, ekran tasarımı olacak. Bu modelin ekranında tamamen çerçevesiz bir yapı sunulacak. Belki alt kısımda yer alan çerçeve biraz dikkat çekebilir ancak genel olarak çerçevesiz bir ekran tasarımının karşımıza çıkmasını bekliyoruz. Muhtemelen %95’in üzerinde ekran gövde oranı sunulacak.

Çerçevesiz ekran denildiği zaman akla ilk gelen sorun, ön kameranın ve sensörlerin nerede olacağı. Yayınlanan görsellere baktığımız zaman kameranın ekrana gömüldüğünü görmek mümkün olacak. Üst köşeye konumlandırılacak olan tek bir kameranın kullanıldığı akıllı telefonun, ön kısımda herhangi bir ekstra donanım sunmayacağını göreceğiz.

OnePlus 8

Ekrana gömülü kamera sisteminin ne kadar tutulduğunu Samsung’un modellerinden biliyoruz. Aynı durumun bu modelde de geçerli olması söz konusu olacak. Arka kapak tasarımına geçtiğimiz zaman ise yine OnePlus 8 akıllı telefonlarının etkileyici bir yapı sunduğunu göreceğiz.

Telefonların üst üste 3 arka kamera ile gelmesi bekleniyor. Tamamen ortalanmış olacak olan kameraların hemen altında flaş ışığı yer alacak. Flaş ışığının altında ise markanın logosunun yer aldığını göreceğiz. Arka kısımda herhangi bir parmak izi sensörü kullanılmadığını görüyoruz.

OnePlus 8

Muhtemelen OnePlus 8 akıllı telefonlarında ekrana gömülü olarak parmak izi sensörü sunulacak. Ekrana gömülü olarak gelmesi beklenen parmak izi sensörlerinin, alanının sınırlı olacağını da göreceğiz.

Telefonların tasarımı için ortaya çıkan görsellerden elde edilen detaylar bu şekilde. Yeni modelin teknik özelliklerinin neler olacağı ve bu modelin ne zaman tanıtılacağı konusunda bir bilgi paylaşımı yapılmadı.

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