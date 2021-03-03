OnePlus 8T, DxOMark’ta Hayal Kırıklığına Uğrattı!

Birkaç ay önce OnePlus, Qualcomm Snapdragon 865 işlemci tarafından desteklenen OnePlus 8T’nin piyasaya sürülmesiyle amiral gemisi akıllı telefonu OnePlus 8’i yenilemiş oldu. Akıllı telefon, ekran ve kamera bölümünde bazı değişikliklerle birlikte gelmişti.

Şimdi ise telefon DxOMark kıyaslama platformundaki yetkililer, OnePlus 8T akıllı telefonun kamera incelemelerini yayınlayarak cihaza toplam 111 puan verdi. Bu, fotoğraflar için 115 puan, video için 102 puan ve yakınlaştırma için 52 puanı içeriyor.

Kamera yapılandırmasına gelince, telefon f/1.7 diyafram açıklığına sahip 48 MP Sony IMX586 ana sensör, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12 MP ultra geniş sensör, 5 MP makro sensör ve 2 MP tek renkli sensör bulunduruyor.

DxOMark incelemesi, OnePlus 8T’nin kamera performansının iyi olduğunu ve yakalanan görüntülerin “doğru koşullarda bakmanın güzel” olduğunu ancak iyileştirilmesi gereken bazı alanlar olduğunu söylüyor. Örneğin, gece çekim yaparken, çekimler arasında pozlama ve dinamik aralıkta güçlü bir fark bulunuyor.

Kamera performansıyla ilgili temel endişe, mükemmel renk reprodüksiyonunun olmaması gibi görünüyor. Testte ekip, özellikle düşük ışık koşullarında renk atmaları veya yanlış renk geriverimi gösteren birçok görüntü gözlemledi. Düşük ışık koşullarında daha da kötüleşen güçlü bir çekim de var.

Video performansına gelince, etkili video stabilizasyonu, nötr beyaz dengesi ve hoş renkler sunuyor, ancak yine de düşük ışık performansının iyileştirilmesi gerekiyor. Ayrıca odak geçişleri ani ve hareketli nesneleri kaydetmeyi zorlaştırıyor.