OnePlus 9 Lite Geliyor – İşte Detaylar!

OnePlus hayranları OnePlus 9 serisinin lansmanını bekliyorlar ve söylentiler, bu yıl OnePus 8 serisindeki iki model yerine üç model bulunacağını ortaya koyuyor. OnePlus 9 Lite‘da bu modeller arasında yer alacak.

Daha önceki bir sızıntı, OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro‘nun yanı sıra OnePlus 9E adlı üçüncü bir modelin olacağını belirtmişti. Ancak farklı bir kaynak, telefonun aslında OnePlus 9 Lite olarak satışa sunulacağını söylüyor.

Kaynağımıza göre, OnePlus 9 Lite, LE2100 ve LE2101 model numaralı iki modele sahip olacak. OnePlus, telefonu Çin ve Hindistan’da duyuracak ancak bir Avrupa veya küresel modeli olacak mı henüz bilinmiyor. Telefonun bu pazarlara daha geç ulaşması bekleniyor.

Source/TheVoice

Kaynak ayrıca, OnePlus 9 Lite’ın kardeşleri gibi Snapdragon 888‘e değil, Snapdragon 865 işlemciye sahip olacağına dair daha önce yayınlanan bir raporu da doğruladı. Telefonun diğer özellikleriyse gizemini koruyor.

OnePlus 9 Lite’ın AMOLED ekrana, yüksek yenileme hızına (en az 90 Hz) ve en az 30 W hızlı kablolu şarj desteğine sahip olmasını bekliyoruz. OnePlus, büyük olasılıkla standart model için onaylanan ve OnePlus 9 Pro’da da bulunması beklenen kablosuz şarj desteğini bu modele eklemeyecek.