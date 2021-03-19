OnePlus 9 Pro, 43 Dakikada Şarj Olabiliyor!

Bilindiği üzere OnePlus, önümüzdeki haftalarda yeni OnePlus 9 serisi cihazlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin OnePlus 9 ve 9 Pro‘nun yanı sıra 9R adında bir model daha ve OnePlus Watch akıllı saatini de tanıtması bekleniyor. Bugün ortaya bu cihazlardan OnePlus 9 Pro‘nun oldukça iyi performans veren şarj ünitelerinin bilgisi paylaşıldı.

Şirket, 9 Pro‘nun özel 50 W kablosuz şarj ünitesinde sadece 43 dakika içerisinde sıfırdan %100‘e kadar şarj olabildiğini iddia ediyor. Eğer OnePlus 9 Pro‘nun yanında bir kablosuz 50 W şarj ünitesi alırsanız cihazınızın oldukça yüksek bir dolum süresi olacağı doğrulanmış oluyor. Ayrıca şarj ünitesi telefonunuzu hem dikey hem de yatay şekilde şarj edebilirken aynı zamanda şarj esnasında video izleyebiliyorsunuz.

Şirket bunun yanında OnePlus 9 ve 9 Pro için 65 W kablolu şarj desteğine sahip. Bu da her iki cihazın hemen hemen 29 dakika içerisinde sıfırdan %100‘e dolmasını sağlıyor. Aynı zamanda firma ilk defa Pro olmayan bir modeli için böyle yüksek şarj desteği sunuyor. Ayrıca her iki cihazda 15 W‘a kadar Qi şarj cihazlarına uyumlu şekilde geliyor.

OnePlus 9 Pro‘nun, 6.7 inç 120 Hz Fluid AMOLED bir ekran, Snapdragon 888 yonga seti, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanıyla birlikte geleceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte cihaz, Android 11 tabanlı en son güncellemeyi almış OxygenOS arayüzü ile çalışacak. OnePlus 9‘un model numarası LE2113 iken 9 Pro‘nun LE2123 olarak belirlenmiş durumda. Her iki cihazda 65 W hızlı şarj destekli 4.500 mAh batarya kapasitesine sahip.