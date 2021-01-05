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OnePlus 9 Pro, 45W Kablosuz Şarj İle Desteklenecek!

OnePlus 9 Pro'ya dair yepyeni detaylar gün yüzüne çıkıyor. İşte telefon hakkında bilinen bazı gerçekler...

Ayşen Sıla

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OnePlus 9 Pro

OnePlus, son derece rekabetçi akıllı telefon pazarındaki varlığını “amiral gemisi katili” akıllı telefonlarıyla kurdu ve şirket sonunda kendi amiral gemisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye başladı. Ancak fiyatları düşük tutmak için bazı önemli özellikleri es geçmeyi seçti.

OnePlus 8 Pro, şirketin kablosuz şarj desteği ile gelen ilk akıllı telefonuydu. Şimdi yeni rapora göre kardeşi OnePlus 9 Pro, 45W kablosuz şarj desteğine sahip olacak. Üstelik ilk kez ters kablosuz şarj desteğini de beraberinde getirecek.

Daha hızlı kablosuz şarj, akıllı telefonu 30 dakikada yüzde 50’ye kadar şarj edebiliyor. Bu aynı zamanda şirketin akıllı telefon için kablolu şarj teknolojisini 65W‘a çıkarabileceğini de gösteriyor.

OnePlus 9 Pro

Bunların dışında OnePlus 9 Pro akıllı telefonu hakkında pek bir şey bilinmiyor. Ancak OnePlus 9 ile ilgili bir sızıntı, cihazın 6.65 inç AMOLED 120Hz yenileme hızı ekranına sahip olacağını gösteriyor.

Yazılım bölümünde telefon, isminden de anlaşılacağı üzere Android 11 işletim sistemini temel alan şirketin kendi OxygenOS 11‘i ile desteklenecek. Telefonun Snapdragon 888 yonga seti ve 12GB RAM’e kadar güç sağlaması bekleniyor. Telefonda çift 48MP arka kamera kurulumuna ve 4.500mAh pil bulunacağı söyleniyor.

Bu sefer, şirketin OnePlus 9, OnePlus 9 Pro ve OnePlus 9 SE (veya 9 Lite ) olmak üzere üç akıllı telefon piyasaya sürmesi bekleniyor. Önümüzdeki haftalarda akıllı telefonlar hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umut ediyoruz.

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Cepkolik
KaynakVoice

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