Çin merkezli bir diğer akıllı telefon üreticisi olan OnePlus, 2021 yılında oldukça iddialı gelmeyi planlıyor. Şirketin bu yıl içerisinde çıkarmasını beklediğimiz OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro hakkında günler geçtikçe yeni bilgiler sızdırılmaya devam ediyor. Akıllı telefonlar hakkında yaptığı sızıntıların genellikle doğru çıktığı Max Jambor‘dan yeni OnePlus 9 modelleriyle ilgili açıklamalar geldi. Jambor’un yaptığı sızıntıya göre şirketin yeni akıllı telefon modeli OnePlus 9 Pro‘nun 45W kablosuz şarj desteği sunacağı yönünde oldu. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl çıkarılan OnePlus 8 Pro‘da en yüksek kablosuz şarj desteği 30W durumundaydı.

Şimdi ise ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus 9 Pro‘nun 45W kablosuz şarj desteği ile birlikte şirketin yeni model cihazlarının şarj desteği arttırılmış durumda. Bunun yanında geçen yılın modeline göre daha arttırılmış bir şarj desteği ile gelecek olan OnePlus 9 Pro, aynı zamanda ilk kez OnePlus 8T‘de gördüğümüz 65W hızlı kablolu şarj desteği de sunabilir. Bu demek oluyor ki 5.000 mAh bir pili çok kısa sürede doldurabilir ve bir günlük kullanım deneyimi elde edebilirsiniz.