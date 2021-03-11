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OnePlus 9 Pro, Canlı Canlı Görüntülendi!

OnePlus 9 Pro, resmi tanıtım videosunda gerçek görüntüsüyle karşımıza çıktı. İşte bilinen detaylar...

Ayşen Sıla

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OnePlus 9 Pro dış

OnePlus’ın 23 Mart’ta OnePlus 9 serisini piyasaya sürmesi bekleniyor. Lansmandan önce şirket, yeni amiral gemisi serisinin ilginç ayrıntılarını içeren tanıtımlar yayınlamaya devam ediyor.

Şirket şimdi OnePlus 9 serisi için bir tanıtım videosu yayınladı ve bize OnePlus 9 Pro’ya gerçek görünümle ilk bakışımızı veriyor. Bu, şirketin yayınladığı OnePlus 9 Pro’nun ilk fotoğrafı değil.

Sızan video, telefonu kullanarak birlikte bir fotoğraf çekimi yapan Sarah Cooper ve Nina Gorfer ikilisinin elinde OnePlus 9 Pro’yu gösteriyor. Cooper ve Gorfer görünüşe göre OnePlus x Hasselblad’ın bir elçisi ve bu tanıtım videosu bu konuda resmi bir duyuru olarak alınabilir. Yakında OnePlus 9 Pro tarafından çekilen örnekleri görmeyi umuyoruz.

OnePlus 9 Pro dış

Videodan OnePlus 9 Pro’nun tıpkı OnePlus 8 Pro gibi kavisli bir arka panel tasarımına sahip olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca OnePlus logosunun yanında Hasselblad markası bulunuyor. OnePlus kısa süre önce Hasselblad ile üç yıllık bir ortaklığa girdi.

OnePlus 9 Pro, arkada dörtlü kamera kurulumuna sahip olacak ve benzersiz bir tasarımla sunulacak. Telefonun üstte dikey olarak hizalanmış iki büyük sensörü var ve bunlar ana 48MP Sony IMX789 sensörü ve 50MP SonyIMX766 ultra geniş kamera olarak karşımıza çıkıyor.

OnePlus 9 Pro dış

Diğer iki sensör, daha küçük modül boyutlarıyla altta yatay olarak hizalanmış. Sensörler, 3,3x yakınlaştırma destekli 8 MP telefoto lens ve 2 MP derinlik kamerası içeriuor. Ancak, iki küçük kameranın özellikleri henüz OnePlus tarafından onaylanmadı.

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KaynakGizmo China

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