OnePlus 9 Pro, Kanlı Canlı Görüntülendi!

OnePlus’ın, OnePlus 9 serisinin kameraları için Leica ile ortak olacağına dair söylentiler vardı. Ancak başka bir sızıntı, bilginin yanlış olduğunu ve OnePlus’ın Alman kamera şirketi ile hiçbir ortaklığı olmadığını söyledi. Şimdi, OnePlus 9 Pro’nun canlı fotoğrafları ortaya çıktı ve kamera muhafazasında bir Hasselblad markası gösteriliyor.

OnePlus, Hasselblad ile ortaklık yapan ilk akıllı telefon şirketi değil. Motorola aslında birkaç yıl önce İsveçli kamera üreticisi ile ortaklaşa yapılan Moto Z Kamera Modunu piyasaya sürdü.

Canlı fotoğraflar Tech YouTuber, Dave Lee’nin YouTube kanalı Dave2D’deki bir videoda herkese açık hale getirildi. Ona göre, fotoğraflar Discord’daki bir kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Videoda OnePlus 9 Pro, gri bir renkle gösteriliyor. Dörtlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapan bir delikli kavisli bir ekrana ve kavisli bir cam arkaya sahip. Arka kameralar, üst üste iki büyük sensör ve yan yana yerleştirilmiş iki küçük sensör içeriyor.

Kamera muhafazası ayrıca LED flaş, lazer odak sistemi ve içinde mikrofon olduğuna inandığımız bir ızgaralı küçük bir deliğe ev sahipliği yapıyor. Görüntüler, OnePlus 9 Pro’nun tüm sensörler yuvarlak olduğu için gerçekten bir periskop kamera lensine sahip olmayacağını doğruluyor.

Altta bir USB-C bağlantı noktası var ve her iki tarafta SIM tepsisi ve hoparlör ızgarasıyla çevrili. Görüntüler ayrıca OnePlus 9 Pro’nun çerçevesini ve sağ taraftaki güç düğmesi etrafında kavisli olduğunu da gösteriyor.

OnePlus 9 Pro’nun 3120 x 1440 çözünürlüğe sahip bir QHD + ekrana sahip olduğunu ortaya koyuyor. Kullanıcılar, ekran çözünürlüğünü QHD + veya FHD + (2340 x 1080) olarak ayarlamak veya telefonun otomatik olarak geçiş yapmak isteyip istemediklerini seçebilecekler.

Pilden tasarruf etmek için uygun çözünürlük size kalmış da diyebiliriz. Ayrıca telefonun 120Hz yenileme hızına sahip olduğunu ve kullanıcıların bununla 60Hz standardı arasında geçiş yapabildiğini görüyoruz.