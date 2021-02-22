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OnePlus 9 Pro ve 9E’nin Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

OnePlus iki yeni model ile akıllı telefon pazarına girmeye hazırlanıyor. İşte yeni modellerin teknik özelliklerinin detayları..

Yunus Emre Çakır

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OnePlus 9

OnePlus, akıllı telefon pazarına oldukça iyi modeller sunmaya devam ediyor. Şirketin şu sıralar üzerinde çalıştığı yeni serisi OnePlus 9 oluyor. İşte bugün bu serinin iki yeni üyesinin OnePlus 9 Pro ve 9E‘nin teknik özellikleri ortaya çıktı. Her iki model de yüksek çözünürlüklü kameraları, büyük batarya kapasiteleriyle dikkat çekiyor. Techmaniacs tarafından paylaşılan teknik özelliklerde OnePlus kamera konusunda daha önceki sızıntıları doğruluyor.

OnePlus 9 Pro, 6.7 inç QHD + 120 Hz ekran, Snapdragon 888 yonga seti, 8 GB RAM, 128 GB dahili depolama, 48 Megapiksel ana + 64 Megapiksel ultra yakınlaştırma sensörü, 65 W hızlı şarj destekli 4.500 mAh batarya ile geliyor.

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9E ise, 6.5 inç FHD + 90 Hz ekran, Snapdragon 690 yonga seti, 8 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanı, 5.000 mAh batarya, 64 Megapiksel ana kamera gibi özellikler ile geliyor. Şirketin bu modeli hakkında daha fazla sızıntı şuan için paylaşılmış durumda değil.

Ancak bazı sızıntılarda telefonun kamera kurulumunda 8 Megapiksel ultra sensöre sahip olacağı söyleniyor. Şirket yeni OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, OnePlus 9E ve 9 Lite serisini önümüzdeki ay içerisinde sunmayı planlıyor.

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