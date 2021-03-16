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OnePlus 9 Pro’nun Resmi Görselleri Paylaşıldı!

OnePlus 9 serisine dair yepyeni detaylar var. Telefonun ekran özellikleri, bir renk çeşidi ve kamera özellilleri onaylandı.

Ayşen Sıla

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OnePlus

OnePlus, şirketin yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonlarının yani OnePlus 9 serisinin 23 Mart’ta piyasaya sürüldüğünü doğruladı.  Telefonların yanı sıra şirketin OnePlus Watch’u da aynı gün piyasaya sürmeyi planlıyor.

Lansman tarihi yaklaşırken, akıllı telefonlarla ilgili daha fazla ayrıntıyı ortaya çıkıyor. Son olarak, şirketin CEO’su Pete Lau, OnePlus 9 Pro’nun Morning Mist rengindeki resimlerini paylaştı ve ayrıca kamera özelliklerini sergiledi.

Akıllı telefon, yeni Morning Mist renginde çarpıcı görünüyor. Pete Lau, cama bu cilayı alma sürecinin 30 adım ve 25 günden fazla sürdüğünü söylüyor. Bunun dışında telefonun birkaç renk seçeneğiyle daha geleceği biliniyor.

OnePlus

Şirket ayrıca, yakında çıkacak OnePlus 9 Pro’nun arka kamera modülünün kamera örnekleri olarak birkaç görüntü paylaştı.  Kurulumdaki ana sensör, bir Sony IMX766 ultra geniş sensör ile birleştirilmiş özel yapım Sony IMX789 olarak belirtiliyor. OnePlus, kamera performansını iyileştirmek için Hasselblad ile de ortaklık ediyor.

OnePlus 9 serisindeki kameranın, 68,7 milyar renk yakalamak için 120 fps ve 12 bit RAW formatında 4K video kaydını destekleyebileceği söyleniyor. OnePlus, kamera performansı nedeniyle fazlasıyla eleştirildi ve bu sefer bu durumu değiştirmeye kararlı görünüyor.

Şirket bugün, OnePlus 9 Pro’nun ekran özellikleriyle ilgili ayrıntıları da paylaştı. Teledon DisplayMate’in A + sertifikasına sahip. Gerçek 10 bit ekran, 120Hz yenileme hızı, 8192 düzeyinde parlaklık ayarı, otomatik renk sıcaklığı algılama ile 2K çözünürlüğü destekliyor.

OnePlus

OnePlus 9’un Mavi, Siyah ve Mor renklerde geleceği söylenirken, Pro modelinin Beyaz, Yeşil ve Siyah olmak üzere üç seçeneğe sahip olması bekleniyor.  Bellek çeşitleri, fiyatlandırma ve kullanılabilirlik ayrıntıları resmi olarak 23 Mart’ta açıklanacak.

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KaynakTwitter

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