Bu haftanın başlarında OnePlus, son amiral gemisi serisi olan OnePlus 9 serisini 23 Mart’ta tanıtacağını duyurdu. Lansman öncesinde OnePlus 9 Pro’nun resmi görüntüleri sızdırıldı. Bu görüntüler bazı ilginç yeni ayrıntıları ortaya çıkarıyor.

Fotoğraflar Winfuture.de tarafından internette yayınlandı ve iki telefonun piyasaya sürüldüklerinde kullanılabilecekleri tüm renk çeşitlerini gösteriyorlar. Önceki modellerde olduğu gibi, belirli renkler belirli modellerde bulunmayacak.

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9 Pro, Siyah, Yeşil ve Gümüş renklerde satışa sunulacak. Cihaz, ekranın sol üst köşesinde bir delik bulunan kavisli bir ekrana sahiplik ediyor. Güç düğmesi çerçevenin sağ tarafında, ses düğmeleri ise sol tarafta yer alıyor.

Daha önceki sızıntılarda gördüğümüz gibi, kamera muhafazasında bir Hasselblad logosu var. OnePlus, OnePlus 9 Pro’daki dört kameradan birinin Sony IMX789 sensörü yani cihazdaki en büyük ve en gelişmiş özel sensör olduğunu doğruladı.

Telefon ayrıca 140 derexe görüş alanına ve geniş açılı fotoğraflarda bozulmayı ortadan kaldıran serbest biçimli lense, ultra geniş açılı bir kameraya, 12 bit RAW desteğine, 30 fps’de 8K video kaydına ve hızlı otomatik odaklama için T-lens teknolojisine sahip olacak.