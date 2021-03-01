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OnePlus 9 Pro’nun Yeni Arayüzü ve Temel Özellikleri Sızdırıldı!

OnePlus 9 serisine dair yepyeni detaylar gün yüzüne çıktı. İşte bilinen her şey ve sızan yeni bilgiler...

Ayşen Sıla

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oneplus dıs

OnePlus 9 serisi bu ay satışa sunulacak. Söylentiler serinin, üç modele sahip olacağını gösteriyor. Serinin Oneplus 9 Pro, OnePlus 9, OnePlus 9E, OnePlus 9 Lite ve OnePlus 9R olarak anılan üçüncü bir modelden oluştuğu söyleniyor. OnePlus 9 Pro’nun temel özelliklerini ortaya çıkaran yeni bir sızıntı bulunuyor.

OnePlus geçen yıl bir OnePlus 8T Pro piyasaya sürmedi, bu nedenle OnePlus 9 Pro için büyük değişiklikler bekleniyor. Bu yeni sızıntıya dayanarak, bu değişikliklerin en azından kamera bölümünde olduğunu doğrulayabiliriz.

Kaynağımız tarafından paylaşılan ilk görüntüde görüldüğü gibi OnePlus 9 Pro, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç AMOLED ekran bulunduruyor. 8GB RAM ve 128GB depolama alanı ile eşleştirilmiş bir Snapdragon 888 işlemciye sahip olması bekleniyor. Aynı zamanda depolama genişletmesi için bir MicroSD kart desteği bulunmuyor.

oneplus dıs

Görüntü ayrıca OnePlus 9 Pro’nun dört arka kameraya sahip olacağını gösteriyor – 48MP + 50MP + 8MP + 2MP. Ekran görüntüsü ön kameranın özelliklerini söylemiyor ancak telefonun görüntüsünden tek bir ön kamerası olacağını söyleyebiliriz. OnePlus 9 Pro’nun Android 11 ile desteklenmesi bekleniyor.

Diğer iki resim, kamera uygulamasının yeniden tasarlandığını gösteriyor. Ayarlar menüsüne artık mevcut modellerde olduğu gibi üstten değil alttan erişilebiliyor. Video için yeniden tasarlanan ayarlar menüsü, kullanıcıların kare hızları, çözünürlükler ve en boy oranları arasında geçiş yapmasına olanak tanıyacak.
Ekran görüntüsü, OnePlus 9 Pro’nun saniyede 30 karede 8K video kaydını ve saniyede 120 kare 4K video kaydını desteklediğini gösteriyor.

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KaynakGadgets

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