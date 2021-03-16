OnePlus 9 Serisi 120 Hz Bir Ekran Paneli İle Gelecek!

OnePlus, yeni 9 ve 9 Pro serisini resmi olarak 23 Mart tarihinde piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin yeni serisi hakkında bugün teknik özellikleri konusunda bir takım sızıntılar paylaşıldı. Weibo‘da yer alan paylaşımlarda her iki modelin ekranının 120 Hz tazeleme hızına sahip LTPO bir panel olacağı söyleniyor.

Ayrıca ekran çözünürlüğünün 2K + olacağı ancak bazı Çin’li kaynaklarda ise QHD+ 1440p çözünürlüğünde geleceği tahmin ediliyor. OnePlus, aynı Oppo‘nun Find X3 serisinde yaptığı gibi her iki modelinde de yüksek ekran teknolojisini kullanacak gibi duruyor.







Bunun dışında OnePlus, yeni ekran panellerini DisplayMate üzerinden test ettirdi ve A+ bir puanlama aldı. Ekranın 1 milyar renge sahip gerçek bir 10 bit panel ve 8192 parlaklık ayarının olması bu puanı almasına hak kazandırıyor.

Ayrıca şirketin AMOLED panel yerine yine Samsung‘un ürettiği LTPO OLED panelleri tercih etmesi daha fazla güç tasarrufu sağlamanın yanı sıra pil tüketimini de daha çok düşürüyor. Şuan için yeni seri hakkında ortaya çıkan bilgiler bunlardan ibaret oldu. Ancak şirketin resmi tanıtımdan sonra yeni cihazları hakkında daha fazla detaylı bilgiye sahip olacağız.