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OnePlus 9 Serisi, 23 Mart’ta Piyasaya Sürülecek!

OnePlus 9 serisinin lansman tarihi ve bazı kamera özellikleri onaylandı. İşte o özellikler...

Ayşen Sıla

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OnePlus, OnePlus 9 serisini 23 Mart’ta tanıtacağını resmen onayladı. Lansman etkinliği, şirketin resmi YouTube kanalında canlı yayınlanacak. Hepsi bu kadar değil, Çinli akıllı telefon üreticisi İsveçli kamera üreticisi Hasselblad ile ortaklığını da resmen duyurmuş oldu.

OnePlus, gelecekteki OnePlus telefonların kameralarını geliştirmek üzere Hasselblad ile üç yıllık bir ortaklık imzaladığını söylüyor. Şirket, bunu gerçekleştirmek için önümüzdeki üç yıl içinde, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya merkezli iki görüntüleme laboratuvarı da dahil olmak üzere dört Ar-Ge laboratuvarı için 150 milyon dolar yatırım yapacak.

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Şirket bu ortaklığın ardından OnePlus 9 serisi hakkında bazı kamera özelliklerini de onayladı. Onaylanan özellikler arasında:

-Özel Sony IMX789 Sensör
-140 derece FOV (Görüş Alanı) ile Panoramik Kamera
-Ultra Geniş Görüntülerde Minimum Bozulma için Serbest Biçimli Lens
-Ön Kamerada Daha Hızlı Odaklama için T-lens Teknolojisi
-12 bit RAW desteği
-Geliştirilmiş HDR Video Kaydı
-4K 120FPS ve 8K 30FPS’de Video Kaydı bulunuyor.

OnePlus 9 Serisinin Diğer Özellikleri

OnePlus 9’un Astral Black, Arctic Sky ve Winter Mist renk seçeneklerine sahip olması bekleniyor. OnePlus 9 Pro ise Stellar Black, Forest Green ve Morning Mist adlı renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

Söylentiler serinin, beş modele sahip olacağını gösteriyor. Serinin Oneplus 9 Pro, OnePlus 9, OnePlus 9E, OnePlus 9 Lite ve OnePlus 9R olarak anılan beşinci bir modelden oluştuğu söyleniyor. OnePlus 9 Pro’nun temel özelliklerini ortaya çıkaran yeni bir sızıntı bulunuyor.

OnePlus geçen yıl bir OnePlus 8T Pro piyasaya sürmedi, bu nedenle OnePlus 9 Pro için büyük değişiklikler bekleniyor. Bu yeni sızıntıya dayanarak, bu değişikliklerin en azından kamera bölümünde olduğunu doğrulayabiliriz.

OnePlus 9 Pro

Kaynağımız tarafından paylaşılan bir OnePlus 9 Pro, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç AMOLED ekran bulunduruyor. 8GB RAM ve 128GB depolama alanı ile eşleştirilmiş bir Snapdragon 888 işlemciye sahip olması bekleniyor. Aynı zamanda depolama genişletmesi için bir MicroSD kart desteği bulunmuyor.

Görüntü ayrıca OnePlus 9 Pro’nun dört arka kameraya sahip olacağını gösteriyor – 48MP + 50MP + 8MP + 2MP. Ekran görüntüsü ön kameranın özelliklerini söylemiyor ancak telefonun görüntüsünden tek bir ön kamerası olacağını söyleyebiliriz. OnePlus 9 Pro’nun Android 11 ile desteklenmesi bekleniyor.

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Cepkolik
Kaynak91 Mobiles

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