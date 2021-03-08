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OnePlus 9 Serisi, Bir Şarj Cihazıyla Piyasaya Sürülecek!

OnePlus 9 serisinin bir şarj cihazıyla birlikte piyasada yerini alması bekleniyor. İşte tüm detaylar...

Ayşen Sıla

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Bugün erken saatlerde OnePlus, OnePlus 9 serisini 23 Mart’ta piyasaya süreceğini doğruladı. Bunun yanı sıra şirket, telefon serisinin kutusunda bir şarj cihazı bulunacağını da sözlerine ekledi. Apple ile başlayan şarjsız telefon modası OnePlus için geçerli değil gibi görünüyor.

Söylentiler serinin, beş modele sahip olacağını gösteriyor. Serinin Oneplus 9 Pro, OnePlus 9, OnePlus 9E, OnePlus 9 Lite ve OnePlus 9R olarak anılan besinci bir modelden oluştuğu söyleniyor. OnePlus 9 Pro’nun temel özelliklerini ortaya çıkaran yeni bir sızıntı bulunuyor.

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OnePlus geçen yıl bir OnePlus 8T Pro piyasaya sürmedi, bu nedenle OnePlus 9 Pro için büyük değişiklikler bekleniyor. Bu yeni sızıntıya dayanarak, bu değişikliklerin en azından kamera bölümünde olduğunu doğrulayabiliriz.

Söylentilere göre OnePlus 9 Pro, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç AMOLED ekran bulunduruyor. 8GB RAM ve 128GB depolama alanı ile eşleştirilmiş bir Snapdragon 888 işlemciye sahip olması bekleniyor. Aynı zamanda depolama genişletmesi için bir MicroSD kart desteği bulunmuyor.

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Cepkolik
KaynakForums OnePlus

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Akıllı Telefon

OnePlus 9 Serisi, Bir Şarj Cihazıyla Piyasaya Sürülecek!

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