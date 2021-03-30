OnePlus 9 Serisi Çin’de Yüksek Satış Gerçekleştirdi!

Bilindiği üzere geçen hafta tanıtılan yeni OnePlus 9 serisi bugün Çin pazarında satışa sunulmuştu. Satışa çıktığı andan itibaren çevrimiçi satışlarda 10 saniyede 300 milyon CNY (45 milyon dolar) satış gerçekleştiren OnePlus, oldukça yüksek bir başarı sağlamış oldu. Ancak şirket serinin hangi telefonunun en çok sattığını henüz açıklamadı.

Analistlerin tahminlerine göre OnePlus 9, Pro versiyonuna göre daha fazla satılmış olabilir. OnePlus 9, içerisinde Snapdragon 870 yonga setiyle de Hindistan pazarında önümüzdeki aylarda satışa çıkacak. Şirketin bu pazarda da beklentisi büyük.

OnePlus 9, içerisinde Snapdragon 888 yonga seti ve 8 GB RAM / 128 GB, 12 GB RAM / 256 GB dahili depolama seçenekleri bulunduruyor. Bununla birlikte cihaz, 6.55 inç Fluid AMOLED, 120Hz, HDR10+ bir ekran ve 16 Megapiksel selfie kamera ile geliyor. Android 11 ve OxygenOS 11 ile çalışan cihaz, 65 W hızlı şarj destekli 4.500 mAh batarya kapasitesine sahip.

Telefonun arka tarafında 48 Megapiksel ana + 50 Megapiksel ultra + 2 Megapiksel derinlik olmak üzere üçlü bir kamera modülü yer alıyor. UFS 3.1 depolama, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 ve Adreno 660 grafik işlemcisi cihazın diğer özellikleri arasında bulunuyor.

OnePlus 9 Pro ise, 6.7 inç LTPO Fluid2 AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+ panel ve 16 Megapiksel selfie kamera ile geliyor. Cihazın arka tarafında 48 Megapiksel ana + 8 Megapiksel telefoto + 50 Megapiksel ultra + 2 Megapiksel derinlik olmak üzere dörtlü kamera modülü konumlandırılmış.

Ayrıca cihazın içerisinde Snapdragon 888 yonga seti ve 8 GB RAM / 128 GB, 12 GB RAM / 256 GB dahili depolama seçenekleri bulunuyor. Yine aynı şekilde Android 11 ve OxygenOS 11 çalışan cihaz, 65 W hızlı şarj destekli 4.500 mAh batarya kapasitesine sahip. Bununla birlikte Adreno 660 grafik işlemcisi, UFS 3.1 depolama ve Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 gibi özellikler de cihazda yer alıyor.