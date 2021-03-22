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OnePlus 9 Serisi ColorOS 11 İle Geliyor!

OnePlus, yeni 9 serisi akıllı telefonlarını ColorOS 11 arayüzü ile birlikte resmi olarak sunacak. İşte yeni OnePlus 9 serisinin detayları..

Yunus Emre Çakır

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Oneplus

Bilindiği üzere akıllı telefon pazarında devam eden rekabette OnePlus, bu yıl 9 serisi cihazları ile birlikte yer alacak. Şirket yeni OnePlus 9, 9 Pro modellerini ve bir de OnePlus Watch adını verdiği yeni akıllı saatini yarın resmi olarak tanıtacak. Ancak bugün OnePlus 9 serisi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Şirketin yeni 9 serisi cihazlarında ColorOS 11 arayüzünü kullanacağı söyleniyor. Şirket böylelikle yeni serisinde HydrogenOS‘tan ColorOS‘a geçiş yapmış olacak. Bu bilgi şuanda OnePlus‘ın topluluk forumlarında yer alıyor ve ayrıca bir şirket çalışanı yeni 9 serisinin küresel pazarda da OxygenOS ile geleceğini doğruladı.

ColorOS, daha önceki HydrogenOS‘tan biraz daha farklı bir yapıya sahip. Çoğunlukla Google hizmetlerinden yoksun ve daha çok Çin pazarına göre uyarlanmış bir yazılım olarak karşımıza çıkıyor. Şirket bu yazılımın olduğu modelleri sadece Çin pazarına sunacak. Şirket Çin dışındaki bütün pazarlara yeni serisini OxygenOS ile birlikte sunacak. OnePlus 9, 6.55 inç Fluid AMOLED, 120Hz, HDR10+ bir ekran paneli ve 16 Megapiksel selfie kamera ile geliyor.

Bununla birlikte cihazın arka tarafında 48 Megapiksel ana + 50 Megapikel PDAF + 2 Megapiksel derinlik olmak üzere üçlü kamera modülü yer alıyor. Cihaz 8 GB RAM / 128 GB , 12 GB RAM / 256 GB dahili depolama olmak üzere iki versiyon olarak satışa çıkacak. Ayrıca cihazın içerisinde Snapdragon 888 yonga seti ve 65 W hızlı şarj destekli 4.500 mAh batarya kapasitesi bulunuyor.

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