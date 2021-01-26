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OnePlus 9 Serisi, Periskop Kameraya Sahip Olmayacak!

Oneplus hayranlarına üzücü haber geldi. Oneplus 9 serisinde de periskop kamera bulunmayacak.

Ayşen Sıla

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Periskop kamera, son zamanlarda birçok amiral gemisinde ortak bir lens haline geldi. Lens, tipik bir telefoto kameradan daha uzun bir yakınlaştırma aralığı sunduğundan, nesneleri çok daha uzak bir mesafeden yakalamanıza olanak tanıyor. OnePlus, periskop kameralı bir telefona sahip değildi. Şimdi bir sızıntı, OnePlus 9 serisinin de periskop lense sahip olmayacağını ortaya çıkardı.

OnePlus’ın kardeş şirketi Oppo, periskop kameralı bir telefonu piyasaya süren ilk üreticilerden biri oldu. Aslında, cep telefonları için teknolojiyi bile gösteren ilk üreticiydi, ancak Huawei, bu özelliğe sahip ilk ticari marka olarak bir telefonu piyasaya sürdü. Yani OnePlus’ın da erken benimseyenlerden biri olacağını düşünüyorduk. Ancak durum hiçte böyle değil.

OnePlus’ın yeni amiral gemisi telefonları OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro’da periskop kamera bulunmuyor. Bu, yeni amiral gemilerinin veya en azından profesyonel modelin bir periskop kameraya sahip olmasını ümit eden fanları hayal kırıklığına uğrattı.

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Eksik periskop kamerasına rağmen OnePlus 9 serisinin öncekinden daha iyi kameralara sahip olması bekleniyor. Aynı bilgi sızıntısı, dolaylı da olsa, birkaç gün önce bir tweet’te OnePlus 9’un kamerasının “çekime değer” olacağını söylemişti.

OnePlus 9 serisinin, Qualcomm’un yeni Snapdragon 870 işlemcisi ile gelmesi beklenen OnePlus 9 Lite ve daha güçlü Snapdragon 888 işlemciye sahip olan OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro telefonlarıni içermesi bekleniyor.

İşlemcilerdeki farkın yanı sıra, üç telefonun farklı ekran boyutlarına ve çözünürlüklere sahip olması bekleniyor Bir sızıntıda OnePlus 9 Pro’nun 120Hz yenileme hızı ve QHD + çözünürlüğe sahip kavisli bir ekrana sahip olacağı bildirildi. Diğer iki model, FHD + çözünürlüğe ve yüksek yenileme oranlarına sahip düz ekranları beraberinde getirecek.

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KaynakTwitter

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