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OnePlus 9 Serisinin Ekranı Sızdırıldı – İşte Özellikler!

OnePlus 9 serisinde kullanılacak olan ekran panellerine dair detaylar ortaya çıktı. İşte bilinen her şey...

Ayşen Sıla

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OnePlus’ın önümüzdeki ay OnePlus 9 serisi akıllı telefonları tanıtması bekleniyor. Lansman öncesinde cihazların yeni özellikleri sızıntı haberlere konu oluyor. Bugün ise OnePlus 9’un ekran paneline dair bir görsel paylaşıldı.

Kaynağımız bir tweette, ‘LTPO’nun yanı sıra’ OnePlus 9 ve 9 Pro’nun ve bir LTPO ekranına sahip olacağını açıkça belirten bir resim yayınladı. LTPS Düşük Sıcaklıklı Polisilikon iken, LTPO Düşük Sıcaklık Polikristalin Oksit demektir.

LTPO ekranında, arka planda, LTPS panellerindekilere kıyasla yüzde 5-15 oranında güç tasarrufu sağlayan IGZO (Indium galyum çinko oksit) bulunur. Ayrıca, bu arka plan şirketlerin ekranların yenileme oranlarını dinamik olarak daha iyi değiştirmesine olanak tanır.

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Bu, kullanıcı arayüzünün ekran yenileme hızlarını değiştirerek pili akıllı bir şekilde yönetebileceği ve ayrıca Her Zaman Açık durumlarda yardımcı olabileceği anlamına gelir. OnePlus’ın pil tüketimini ve OnePlus 9 Pro’daki yeşil ekran gibi sorunları en iyi şekilde önlemesini umuyoruz.

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KaynakTwitter

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