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OnePlus 9 Serisi’nin Kamera Özellikleri Ortaya Çıktı!

Lansmana az bir zaman kala OnePlus 9 serisine dair detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Ayşen Sıla

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OnePlus, şirketin yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonlarını, OnePlus 9 serisini tüm dünyada 23 Mart’ta piyasaya süreceğini onayladı. Lansmana birkaç gün kaldı, ancak şirket serinin özelliklerini göstermeye devam ediyor.

Son gelişmede OnePlus, OnePlus 9 serisi akıllı telefonların OP9 serisi ve Hasselblad kameraları için özel olarak tasarlanmış bir Sony IMX789 sensörle geleceğini açıkladı.

Şirket tarafından paylaşılan tanıtım afişi, saniyede 120 kare hızında 4K video kaydını onaylıyor. Daha önce, bu yeni Sony sensörünün tanıtım videosu gerçek zamanlı HDR video işleme desteğini doğrulamıştı.

Ayrıca, fotoğrafçılık için 12 bit RAW desteğini onaylıyor ve Hasselblad, gerçeğe yakın renkler yakalamak için çabalıyor. Sensör, 4: 3 fotoğraflar ve 16: 9 videolar çekmeyi sağlayan 16:11 en boy oranına sahip.

OnePlus, yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonların, 140 derecelik FOV ve serbest biçimli bir lens ile T-lens teknolojisi etkinleştirilmiş panoramik kamera ile geleceğini şimdiden ortaya çıkardı.

OnePlus 9 Pro’nun  48 megapiksel + 50 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel dörtlü kamera sistemi ile donatılacağı  tahmin ediliyor. Öte yandan standart model, 16 megapiksel ön kamera ile birlikte 48 megapiksellik bir üçlü kamera sistemine sahip olabilir.

Teknik özelliklerin geri kalanına gelince, OnePlus 9 Pro 6.7 inç kavisli kenarlı AMOLED ekrana sahipken OnePlus 9, 6.55 inç düz AMOLED ekran paneliyle gelecek. Her iki telefonun da 120Hz yenileme hızı desteği, Snapdragon 888 ve 65W hızlı şarj desteğine sahip 4.500mAh pil gibi ortak özellikler bulundurduğu söyleniyor. Ancak Pro modelinin 45W kablosuz şarj ile gelmesi bekleniyor.

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Cepkolik
KaynakDroid News

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