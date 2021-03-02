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OnePlus 9 Serisinin Renk Seçenekleri Sızdırıldı!

OnePlus 9 serisinin, 8 Mart'ta satışa sunulması bekleniyor. Telefon serisinin renk seçenekleri bugün ortaya çıktı!

Ayşen Sıla

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oneplus ic

OnePlus, çok yakında OnePlus 9 serisini piyasaya sürecek. Serinin 8 Mart’ta tanıtılması bekleniyor. Şirket, Hasselblad ile ortaklığından övgüyle söz ediyor. Telefon serisinin lansmanından hemen önce, renk seçenekleri ortaya çıktı.

Kaynağımız bir gönderide, OnePlus 9 serisinin ön siparişlerinin 23 Mart’ta başlayacağını söylüyor. OnePlus 9’un Astral Black, Arctic Sky ve Winter Mist renk seçeneklerine sahip olması bekleniyor. OnePlus 9 Pro ise Stellar Black, Forest Green ve Morning Mist adlı renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

Söylentiler serinin, üç modele sahip olacağını gösteriyor. Serinin Oneplus 9 Pro, OnePlus 9, OnePlus 9E, OnePlus 9 Lite ve OnePlus 9R olarak anılan üçüncü bir modelden oluştuğu söyleniyor. OnePlus 9 Pro’nun temel özelliklerini ortaya çıkaran yeni bir sızıntı bulunuyor.

OnePlus geçen yıl bir OnePlus 8T Pro piyasaya sürmedi, bu nedenle OnePlus 9 Pro için büyük değişiklikler bekleniyor. Bu yeni sızıntıya dayanarak, bu değişikliklerin en azından kamera bölümünde olduğunu doğrulayabiliriz.

oneplus ic

OnePlus geçen yıl bir OnePlus 8T Pro piyasaya sürmedi, bu nedenle OnePlus 9 Pro için büyük değişiklikler bekleniyor. Bu yeni sızıntıya dayanarak, bu değişikliklerin en azından kamera bölümünde olduğunu doğrulayabiliriz.

Kaynağımız tarafından paylaşılan ilk görüntüde görüldüğü gibi OnePlus 9 Pro, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç AMOLED ekran bulunduruyor. 8GB RAM ve 128GB depolama alanı ile eşleştirilmiş bir Snapdragon 888 işlemciye sahip olması bekleniyor. Aynı zamanda depolama genişletmesi için bir MicroSD kart desteği bulunmuyor.

Görüntü ayrıca OnePlus 9 Pro’nun dört arka kameraya sahip olacağını gösteriyor – 48MP + 50MP + 8MP + 2MP. Ekran görüntüsü ön kameranın özelliklerini söylemiyor ancak telefonun görüntüsünden tek bir ön kamerası olacağını söyleyebiliriz. OnePlus 9 Pro’nun Android 11 ile desteklenmesi bekleniyor.

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