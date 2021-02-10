OnePlus 9 ve 9 Pro’nun Kutusundan Şarj Adaptörü Çıkabilir!

Bilindiği üzere geçen ay ortaya çıkan bir habere göre OnePlus, yeni 9 ve 9 Pro modellerinin kutusuna şarj adaptörü koyabiliceği öne sürülmüştü. Bugün ise bu haberi destekleyen ve doğrulayan bir sızıntı daha ortaya çıktı. Max Jambor, tarafından paylaşılan bir twite göre, şirket her iki yeni modelinin kutusuna şarj adaptörü koyacak.

Bu adaptörlerin ne kadar hız desteği verdiği şuan için bilinmiyor ancak her iki telefonda da çift hücreli bir pil yapısı bulunuyor. Önce sızıntılara göre bakacak olursak eğer, OnePlus 9 Pro‘nun 65 W hızlı şarj desteği olacağı söyleniyor.

Bunun dışında her iki telefonda Snapdragon 888 yonga seti bulunacak. Ayrıca 120 Hz tazeleme hızına sahip bir ekran ile gelmesi beklenen modeller, 6.55 FullHD + / 6.78 Pro QHD + bir ekrana sahip olacaklar. Her iki model de 45 W kablosuz hızlı şarj desteği sunacak.

Cihazların arka tarafında ise dörtlü bir kamera modülü olması bekleniyor. Şuan için her iki modelin detayları bu yönde oldu. Şirketin bu iki modelini Mart 2021 tarihinde piyasaya süreceği dile getiriliyor. Ülkemize ise ne zaman geleceği henüz resmi olarak bilinmiyor.