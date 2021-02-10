Ana Sayfa Akıllı Telefon OnePlus 9 ve 9 Pro'nun Kutusundan Şarj Adaptörü Çıkabilir!

OnePlus 9 ve 9 Pro’nun Kutusundan Şarj Adaptörü Çıkabilir!

OnePlus akıllı telefon pazarına yeni 9 ve 9 Pro modellerini sunmaya hazırlanıyor. Şirketin bu iki yeni modeli şark adaptörüyle gelebilir.

Yunus Emre Çakır

-

0
Oneplus

Bilindiği üzere geçen ay ortaya çıkan bir habere göre OnePlus, yeni 9 ve 9 Pro modellerinin kutusuna şarj adaptörü koyabiliceği öne sürülmüştü. Bugün ise bu haberi destekleyen ve doğrulayan bir sızıntı daha ortaya çıktı. Max Jambor, tarafından paylaşılan bir twite göre, şirket her iki yeni modelinin kutusuna şarj adaptörü koyacak.

Bu adaptörlerin ne kadar hız desteği verdiği şuan için bilinmiyor ancak her iki telefonda da çift hücreli bir pil yapısı bulunuyor. Önce sızıntılara göre bakacak olursak eğer, OnePlus 9 Pro‘nun 65 W hızlı şarj desteği olacağı söyleniyor.

OnePlus 9 Pro

Bunun dışında her iki telefonda Snapdragon 888 yonga seti bulunacak. Ayrıca 120 Hz tazeleme hızına sahip bir ekran ile gelmesi beklenen modeller, 6.55 FullHD + / 6.78 Pro QHD + bir ekrana sahip olacaklar. Her iki model de 45 W kablosuz hızlı şarj desteği sunacak.

Cihazların arka tarafında ise dörtlü bir kamera modülü olması bekleniyor. Şuan için her iki modelin detayları bu yönde oldu. Şirketin bu iki modelini Mart 2021 tarihinde piyasaya süreceği dile getiriliyor. Ülkemize ise ne zaman geleceği henüz resmi olarak bilinmiyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Nokia 3.4, Nokia 5.4 ve Nokia Power Earbuds Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Nokia marka lisans sahibi HMD Global, Nokia 3.4 ve Nokia 5.4 bütçe akıllı telefonlarını piyasaya sürdü. Bu telefonlara Nokia Power Earbuds Lite gerçek kablosuz...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Redmi Note 10 Pro, AMOLED Ekrana Sahip Olacak!

Xiaomi bugün, bir sonraki Redmi Note serisi cihazların Redmi Note 10 adı altında satışa sunulacağını doğruladı. Cihazlar önümüzdeki ay, yani Mart 2021'de tanıtılacak. Bunun...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy F62, Devasa Bir Bataryaya Sahip Olacak!

Samsung, 15 Şubat Galaxy F62 orta sınıf telefonunu piyasaya sürecek. Orta sınıf telefonun amiral gemisi sınıfı bir işlemciyle geleceği biliniyordu. Şimdi, telefonun güncellenmiş tanıtım...
Devamını Oku
Sosyal Medya

TikTok ABD Sorunu Çözüldü Mü – Son Gelişmeler

Geçen ay, Joe Biden başkanlığında yeni bir ABD Hükümeti kuruldu. Biden, Office'i devraldığı günden beri, Trump'ın Paris Anlaşması’na geri getirmek gibi önlemlerini altüst ediyor....
Devamını Oku
Akıllı Telefon

OnePlus Yeni Bir Akıllı Telefon Patenti Aldı!

Akıllı telefonlar bu günlerde minimum çerçeveyle geliyor. Bu nedenle, öne kamera ya bir çentik ya da bir delik içine yerleştiriliyor. Gelecekteki telefonların bir ekran...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014