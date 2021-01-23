OnePlus 9 ve 9 Pro’nun Özellikleri Sızdırıldı!

OnePlus, akıllı telefon pazarına oldukça etkili ve az bir ürün çıkarma politikası güdüyor. Şirketin yeni tanıtması beklenen ve daha önce sızdırılan iki yeni modeli bulunuyor. Bunlar OnePlus 9 ve 9 Pro olarak isimlendirilmiş durumda. Mart 2021‘de tanıtılması beklenen cihazların bugün bazı bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

Dijital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre her iki modelin de 3.8 mm ölçüsünde delikli ekran çentiği ile birlikte geleceği söyleniyor. Bunun dışında cihazın diğer bazı temel özellikleri de sızdırılmış durumda.

OnePlus 9 Pro‘nun 6.78 inç QHD + 120 Hz tazeleme hızına sahip kavisli bir ekranla geleceği haberde yer alıyor. Ayrıca normal versiyon olan OnePlus 9‘un ise 6.55 FullHD + çözünürlüğünde 120 Hz tazleme hızına sahip bir ekranı olacak. OnePlus 9 Pro‘nun 8,5 mm, 9‘un ise 8 mm kalınlığında ve 200 gram ağırlında olacağı diğer bilgiler arasında bulunuyor.

Her iki model de Snapdaron 888 işlemcisiyle beraber geliyor. 65 W kablolu şarj desteğinin de olacağı modellerin sadece Pro versiyonun 45 W kablosuz şarj desteği bulunacak. Şuan için sızdırılan bilgiler bu yönde, ilerleyen günlerde daha fazla bilgiye sahip olacağız.