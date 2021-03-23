OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

OnePlus 9 serisi küresel etkinlikte bugün görücüye çıktı. Seri, OnePlus 9, OnePlus 9 Pro ve OnePlus 9R adlı üç model içeriyor. Bu yazımızda OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro’yu ele alacağız.

OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro’nun Tasarımı

OnePlus, yeni amiral gemisi telefonlari için yeni bir tasarım benimsedi. OnePlus 7 ve OnePlus 8 serisinin dikey olarak konumlandırılmış kameralar geride kaldı ve onun yerine OnePlus 8T’ye benzer sola konumlandırılmış bir kamera dizisi ortaya çıktı. Her iki kamera muhafazasında da, OnePlus’ın İsveç kamera şirketiyle olan ortaklığının kanıtı olan Hasselblad logosu bulunuyor.

Geçen yıl olduğu gibi, OnePlus 9 Pro kavisli bir ekranla geliyor ve her iki tarafı camla kaplı, ortada bir alüminyum çerçeve sunuyor. Öte yandan OnePlus 9, düz bir ekrana ve metal benzeri bir yüzeye sahip cam elyaf takviyeli bir polimer çerçeveye sahip.

OnePlus 9 Pro, kumtaşı benzeri bir görünüme sahip olan Çam Yeşili, Sabah Sisi ve Yıldız Siyahı renk seçenekleriyle geliyor. OnePlus 9, mat bir yüzeye sahip Winter Mist, Arctic Sky’da ve parlak bir arka yüzün altında mat bir filme sahip olan Astral Black renk seçenekleri sunuyor.

OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro’nun Özellikleri

OnePlus 9, 6,55 inç FHD + AMOLED ekranla birlikte geliyor. Ekranda 120Hz yenileme hızı destekleniyor. OnePlus 9 Pro sadece 6,7 inçlik daha büyük bir ekrana sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda 120Hz değişken yenileme hızına sahip Fluid Display 2.0 adlı bir QHD + LTPO paneli de içeriyor. İki ekran da HDR10 + sertifikasına sahip olduğundan, Netflix dahil desteklenen platformlardan HDR içeriği yayınlayabilirsiniz.

İki telefonu güçlendirmek bir Snapdragon 888 işlemcisi ve her iki cihaz için 8GB veya 12GB LPDDR5 RAM ve 128GB veya 256GB UFS 3.1 depolama seçeneği var. OnePlus 9 ve OnePlus 9 pro, çift SIM desteğine, Dolby Atmos özellikli stereo hoparlöre, Bluetooth 5.2’ye, Wi-Fi 6’ya sahiptir ve kutudan çıkan Android 11 tabanlı OxygenOS 11’i çalıştırıyor. iki işletim sistemi güncellemesi ( Android 12 ve Android 13) ve üç yıllık güvenlik güncellemesi de var.

OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro, geçen yıl OnePlus 8T ile duyurulan Warp Charge 65’in geliştirilmiş ve daha hızlı bir versiyonu olan Warp Charge 65T’yi destekleyen 4500mAh pil kapasitesi ile geliyor. Standart model 15W kablosuz şarjı destekliyor (Avrupa ve Kuzey Amerika’ya özel), OnePlus 8 Pro’nun 30W kablosuz şarjından daha yavaş ancak hiç yoktan iyidir. Pro model, Warp Charge 50 Wireless adı verilen çok daha hızlı bir 50W kablosuz şarjı destekliyor.

OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro’nun Kamerası

Kameralar, yeni OnePlus amiral gemileri için en önemli özelliklerden biri. OnePlus, kullanıcıların bir OnePlus telefonda en iyi kamera performansını elde etmesini sağlamak için Hasselblad ile ortaklık kurdu.

OnePlus 9 Pro, beklendiği gibi en iyi kameralara sahip. Ana kamerası, f/1.8 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip özel bir Soy IMX789 48MP sensörden oluşuyor. Dijital Örtüşme HDR (DOL-HDR), 2 × 2 yonga üstü lens (OCL) ve çift ISO ile geliyor. Kamera, normal bir kameradan çok daha fazla renk yakalayan 12 bit RAW görüntüler çekebiliuor. Ayrıca 120 fps’de 4K ve 30 fps’de 8K’da kayıt yapabiliyor.

Ana kameranın yanı sıra, ultra geniş açılı fotoğrafların kenarlarındaki bozulmayı ortadan kaldıran serbest biçimli lense sahip bir Sony IMX766 ultra geniş kamera da bulunuyor. Ayrıca 4cm makro fotoğraflar da çekebiliyor. OnePlus, periskop kamera trendine katılmıyor, bunun yerine 3.3x optik yakınlaştırma ve 30x’e kadar dijital yakınlaştırma sağlayan OIS’li 8MP telefoto kameraya odaklanıyor. Siyah beyaz çekim yapabilmeniz için ana sensörle birlikte çalışan 2MP tek renkli bir kamera da var.

Kamera uygulamasında pek çok kamera özelliği bulunuyor. Hasselblad kamera ile benzer bir arayüze sahip bir Hasselblad Pro modu sunuyor. Düşük ışıkta daha parlak ve daha keskin videolar kaydetmenize olanak tanıyan bir Nightscape video modu da var.

OnePlus 9 için, standart HDR özellikli bir Sony IMX689 48MP ana kamera bulunuyor. Çift yerel ISO destehi alıyor ve ayrıca 12 bit RAW formatında çekim yapabiliyor. OIS de yok ve yalnızca 60 fps’de 4K videolar çekebiliyor, ancak yine de 30 fps’de 8K’da kayıt yapabiliyor.

Neyse ki, standart model serbest biçimli lens ve 4CM makro fotoğrafçılığı desteği ile aynı 50MP ultra geniş açılı kamerayı alıyor. Ayrıca 2MP tek renkli kamerası var ancak telefoto kamerası yok. Her iki telefonun da HDR modlu 16MP ön kamerası bulunuyor.

Fiyat ve Kullanılabilirlik

OnePlus 9’un fiyatı 729 dolar ve yalnızca 8 + 128 GB modeliyle, OnePlus 9 Pro ise 1069 dolar ve yalnızca 12 + 256 GB olarak satışa sunulacak. Telefonlar 2 Nisan’da satışa başlayacak.