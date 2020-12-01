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OnePlus 9E Geliyor – İşte Detaylar!

OnePlus 9 serisinin, standart ve profesyonel modellerin yanı sıra OnePlus 9E telefonunu da içermesi bekleniyor. İşte detaylar...

Ayşen Sıla

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OnePlus 9E

OnePlus, önümüzdeki yıl amiral gemisi telefonları için ürün stratejisini değiştiriyor. 2019’da tek ürün stratejisinden iki ürünlü stratejiye geçtikten sonra, bir sızıntı, yaklaşan OnePlus 9‘un üç modele sahip olacağını ortaya çıkardı. Yani OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro‘nun yanı sıra, OnePlus 9E olarak gelecek üçüncü bir telefona da sahip olacağız.

Voice’taki kısa bir gönderiye göre, OnePlus 9E’nin dizide nereye yerleştirileceğinin hala bilinmediğini ortaya koydu. Galaxy S10e‘nin Galaxy S10 serisinin en uygun fiyatlı modeli olması gibi serideki en uygun fiyatlı model olabileceği yönünde söylentiler var.

Ancak, tek endişe fiyat değil. Küçük bir amiral gemisi telefonu isteyen OnePlus hayranları, OnePlus 9E‘nin de daha küçük bir ekrana sahip olmasını umuyor. Böyle bir durumda, ekranının 6,5 inç‘in altında, muhtemelen 6,0 inç boyutuna daha yakın olmasını bekliyoruz.

OnePlus 9E

OnePlus 9E’nin de Snapdragon 875 işlemciyle gelmesi bekleniyor ancak bu bilginin henüz onaylanmadığını belirtelim. Bir OnePlus 9 telefonu olması amiral gemisi olacağı anlamına gelmez (Mi 9 SE buna mükemmel bir örnek). Bekleyip hep birlikte görelim :)

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KaynakTwitter
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