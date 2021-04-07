OnePlus 9R Çok Daha Ucuz Fiyatla Satışa Sunulacak!

OnePlus, geçen ay OnePlus 9 akıllı telefon serisini duyurmuştu. Seri, OnePlus 9, OnePlus 9 Pro ve OnePlus 9R adlı üç telefon içeriyordu. Fakat üçüncü model, yalnızca Hindistan için tanıtılmıştı. Güvenilir bir kaynak tarafından paylaşılan yeni bilgiler, OnePlus 9R’nin yakında Çin’de de piyasaya sürüleceğini söyledi. Üstelik Hindistan’dakinden çok daha düşük bir fiyat etiketine sahip olacak.

OnePlus 9R, Çin’de 458 doların altında bir fiyatla satışa sunulacak. Telefon, Hindistan’da Carbon Black ve Lake Blue adlı iki renk seçeneğine sahipti. Bu nedenle Çin modeli de benzer renklere sahip olabilir.

OnePlus 9R, delikli tasarıma sahip 6.55 inç akışkan AMOLED ekranla geliyor. Full HD + çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Snapdragon 870 işlemci, LPDDR4x RAM ve UFS 3.1 depolama ile destekleniyor. Telefon, ColorOS 11 tabanlı Android 11 işletim sistemiyle çalışıyor.

Telefonda 16 megapiksellik bir ön kamera bulunuyor. Arka kamera kurulumunda 48 megapiksel ana kamera, 16 megapiksel ultra geniş lens, 5 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü yer alıyor. Cihaz, 65W hızlı şarjı destekleyen 4.500mAh pil barındırıyor