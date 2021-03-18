OnePlus 9R Çok Yakında Satışa Sunulacak

OnePlus 9 serisinin küresel olarak 23 Mart’ta ve 24 Mart’ta satışa sunulması bekleniyor. Şirket şu ana kadar OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro cihazlarının tanıtımını yapıyordu. Ancak söylentiler OnePlus 9R hakkında hiçbir şey söylemedi.

News18 ile özel bir röportajda Pete Lau, şirketin OnePlus 9R’yi satışa sunmaktan heyecan duyduğunu belirtti. Cihaz, uygun bir fiyata amiral gemisi deneyimi sunacak.

Hatırlarsak, eski bir rapor, şirketin daha eski bir Snapdragon 865 yonga setine sahip üçüncü bir cihaz getirmeyi planladığını söyledi. Bunun ilk olarak OnePlus 9 Lite olduğuna inanılıyordu ancak daha sonra OnePlus 9R olarak ortaya çıktı.

Geri döndüğünde Pete, hem OnePlus 9R hem de OnePlus Watch’un 23 Mart’ta OnePlus 9, 9 Pro ile birlikte piyasaya sürüleceğini söylüyor. Cihazın akıcı kaydırma, sürükleyici oyun kontrolleri ve üstün bir görüntülemeye odaklanacağını da söylüyor.