OnePlus 9R Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

OnePlus, OnePlus 9, 9 Pro ile birlikte oyun odaklı OnePlus 9R’yi piyasaya sürdü. Bu cihaz, 120Hz AMOLED ekrana, Snapdragon 870 yonga setine ve iyi özelliklere sahip. Gelin OnePlus 9R’ye birlikte göz atalım.

Ayrıca buraya tıklayarak OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro’nun özelliklerine de göz atabilirsiniz.

Tasarım ve Ekran

OnePlus 9R, 161 × 74.1 × 8.4 mm ölçülerinde ve 189 gram ağırlığında. Cihaz, diğer iki OnePlus 9 serisi ile aynı kamera düzenine sahip ancak aynı sensörlere sahip değil. Cihaz, Karbon Siyahı, Göl Mavisi olarak adlandırılan iki renk seçeneğiyle geliyor. Ön tarafta, sol üstte delikli bir ekrana sahip.

Cihaz, 120 Hz yenileme hızına, 240 Hz dokunma örnekleme hızına (aynı anda 5 parmağa kadar kullanıldığında) sahip 6,55 inç FHD + esnek AMOLED ekran paneli sunuyor.

Bu ekran 2400 × 1080 piksel çözünürlüğe, 20: 9 en boy oranına sahip, Corning Gorilla Glass tarafından korunan DCI-P3 ve sRGB desteği de var.

Performans ve Kamera

OnePlus 9, OnePlus 9 Pro’nun aksine Qualcomm Snapdragon 870 yonga seti ile destekleniyor. Bu yonga setini, yakın zamanda piyasaya sürülen Poco F3 dahil birçok cihazda görüyoruz . Bu, 8/12GB RAM ve 128/256GB UFS 3.1 dahili depolama ile eşleştiriliyor.

Cihaz daha çok oyun oynamaya odaklandığından, cihazın sıcaklığını izlemek için 14 dereceye kadar sıcaklık sensörüne sahip. Ayrıca Pro Oyun Modu, Sürükleyici Dokunsal geribildirim (doğrusal motorlar), Stereo hoparlör (Dolby Atmos) desteği de var.

Kamera

Kameralar için, OnePlus 9R’nin arkasında 48MP f/1.75 Sony IMX586 ana lens, 123 derece FOV ile 16MP Sony IMX481 ultra geniş lens, 2MP monokrom ve 5MP makro sensörlü üçlü kamera bulunuyor. Ön tarafta, cihaz aynı 16 MP Sony IMX471 selfie kamera var.

Kamera özellikleri arasında Cyberpunk tarzı filtre, CINE En Boy Oranı Video Kaydı, Video Portre, UltraShot HDR, Gece Manzarası, Makro, Portre, Pro Modu, Panorama, Akıllı Hayvan Yakalama, AI Sahne Algılama, RAW Görüntü, Filtre, Video Odak İzleme, Süper Kararlı, Video Gece Manzarası gibi özellikler yer alıyor.

Diğer Özellikler

Diğer özellikler arasında çift nano-SIM, 5G (X55 5G modem), ekran içi parmak izi sensörü, stereo hoparlörler, Type-C bağlantı noktası, Warp Charge 65T destekli 4.500mAh pil, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS bulunyor. Telefon GLONASS, Galileo ve OxygenOS 11 ile birlikte Android 11 işletim sisteminden güç alıyor.

Fiyat

OnePlus, OnePlus 9R- 8GB RAM, 128GB depolama ve 12GB RAM, 256GB depolama modelleriyle piyasaya sürülecek ve yaklaşık 600 dolar fiyat etiketine sahip olacak.