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OnePlus 9R, Yeşil Renk Seçeneğiyle Göz Kamaştırıyor!

Oneplus 9R yeni bir renk seçeneğiyle satışa sunulmaya hazırlanıyor. Serinin en ucuz telefonuna bir göz atalım.

Ayşen Sıla

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OnePlus 9R

OnePlus 9R, OnePlus 9 serisindeki en ucuz modeldi. Telefon, serideki diğer iki cihazla birlikte tanıtıldı. Birkaç gün sonra, yeni bir depolama çeşidi ve yeni bir renk seçeneği ile ilgili bilgiler dün ortaya çıktı.

Bir blog yazarı, OnePlus 9R’nin önümüzdeki günlerde 12GB + 256GB’lık bir modelle satışa sunulacağını öne sürüyor. Bu akıllı telefon, Hindistan’da aynı modelle de piyasaya sürülmüştü.

Ek olarak, telefonun yeni “Yeşil” renkli boya işi olacağını da söylüyor. Şu anda, telefon iki renkte (Siyah, Mavi) ve iki depolama versiyonunda (8GB + 128GB, 8GB + 256GB) geliyor.

OnePlus 9R dis1

Ne yazık ki, Yeşil renk seçeneğinin 12GB + 256GB yapılandırmasıyla sınırlı olup olmayacağı netleştirmiyor. Son olarak, bu modelin lansmanı için herhangi bir zaman çizelgesinden veya fiyatından bahsetmiyor.

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Cepkolik
KaynakWeibo

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