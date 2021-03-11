Bu haftanın başlarında OnePlus, son amiral gemisi serisi olan OnePlus 9 serisini 23 Mart’ta tanıtacağını duyurdu. Lansman öncesinde OnePlus 9’un resmi görüntüleri sızdırıldı. Bu görüntüler bazı ilginç yeni ayrıntıları ortaya çıkarıyor.

Fotoğraflar Winfuture.de tarafından internette yayınlandı ve iki telefonun piyasaya sürüldüklerinde kullanılabilecekleri tüm renk çeşitlerini gösteriyorlar. Önceki modellerde olduğu gibi, belirli renkler belirli modellerde bulunmayacak.

OnePlus 9

OnePlus 9, tümü parlak bir yüzeye sahip olan Mavi, Mor ve Siyah renklerde satışa sunulacak. Bu modelde düz olan ekran ayrıca ekranın sol üst köşesinde bir delik bulundueuyor.

Arkada üç kamera var, OnePlus 9 Pro’dan bir sensör daha az. Bununla birlikte, bir Hasselblad markası da var, bu da profesyonel modelin bazı kamera özelliklerini standart modele de miras bıraktığını gösteriyor.

Kameralar ve ekran dışında, iki telefon arasında göze çarpan bir diğer fark, OnePlus 9’un anten bantlarına sahip olmaması diyebiliriz. Bunun nedeni, çerçevenin OnePlus 9 Pro’daki gibi metalden yapılmaması olabilir.

Bu iki telefonun yanında OnePlus 9R / 9E / 9 Lite olarak piyasaya çıkması beklenen üçüncü bir model var, ne yazık ki neye benzediğini henüz bilmiyoruz. Detayları sizlere aktarmaya devam edeceğiz.