Ana Sayfa Akıllı Telefon OnePlus 9'un Resmi Görüntüleri Sızdırıldı!

OnePlus 9’un Resmi Görüntüleri Sızdırıldı!

OnePlus 9'un renk seçenekleri ve resmi görselleri ortaya çıktı. Tüm detayları siz okurlarımıza aktarıyoruz.

Ayşen Sıla

-

0
OnePlus 9 Pro

Bu haftanın başlarında OnePlus, son amiral gemisi serisi olan OnePlus 9 serisini 23 Mart’ta tanıtacağını duyurdu. Lansman öncesinde OnePlus 9’un resmi görüntüleri sızdırıldı. Bu görüntüler bazı ilginç yeni ayrıntıları ortaya çıkarıyor.

Fotoğraflar Winfuture.de tarafından internette yayınlandı ve iki telefonun piyasaya sürüldüklerinde kullanılabilecekleri tüm renk çeşitlerini gösteriyorlar. Önceki modellerde olduğu gibi, belirli renkler belirli modellerde bulunmayacak.

OnePlus 9

OnePlus 9, tümü parlak bir yüzeye sahip olan Mavi, Mor ve Siyah renklerde satışa sunulacak. Bu modelde düz olan ekran ayrıca ekranın sol üst köşesinde bir delik bulundueuyor.

Arkada üç kamera var, OnePlus 9 Pro’dan bir sensör daha az. Bununla birlikte, bir Hasselblad markası da var, bu da profesyonel modelin bazı kamera özelliklerini standart modele de miras bıraktığını gösteriyor.

Kameralar ve ekran dışında, iki telefon arasında göze çarpan bir diğer fark, OnePlus 9’un anten bantlarına sahip olmaması diyebiliriz. Bunun nedeni, çerçevenin OnePlus 9 Pro’daki gibi metalden yapılmaması olabilir.

Bu iki telefonun yanında OnePlus 9R / 9E / 9 Lite olarak piyasaya çıkması beklenen üçüncü bir model var, ne yazık ki neye benzediğini henüz bilmiyoruz. Detayları sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakWinfuture

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Samsung’un İlk 5G Bağlantılı M Serisi Cihazı Ortaya Çıktı!

Kore'li dev Samsung, M serisi cihazlarına iyi donanım özellikleri koymuş olsa da bugüne kadar hiç 5G bağlantısı sunmamıştı. Özellikler şirketin M serisi cihazları Hindistan...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Apple Watch, Nehre Düşen Bir Adamın Hayatını Kurtardı!

Apple Watch serisine şu ya da bu noktada hayatlarını kurtardıkları için övgü veren kişilerin listesini derleyecek olursak, listenin sonunu bile getiremeyiz. Yeni hikayeler ortaya...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

OnePlus 9’un Resmi Görüntüleri Sızdırıldı!

Bu haftanın başlarında OnePlus, son amiral gemisi serisi olan OnePlus 9 serisini 23 Mart'ta tanıtacağını duyurdu. Lansman öncesinde OnePlus 9'un resmi görüntüleri sızdırıldı. Bu...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Teclast T.BOLT Dizüstü Bilgisayar Çok Yakında Satışa Sunulacak!

Çinli elektronik üreticisi Teclast, giriş seviyesi ve uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar ve tablet üretimiyle tanınır. Şirket geçen ay, yeni bir T.Bolt dizüstü bilgisayar serisiyle...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

OnePlus 9 Pro’nun Resmi Görüntüleri Sızdırıldı!

Bu haftanın başlarında OnePlus, son amiral gemisi serisi olan OnePlus 9 serisini 23 Mart'ta tanıtacağını duyurdu. Lansman öncesinde OnePlus 9 Pro'nun resmi görüntüleri sızdırıldı....
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014