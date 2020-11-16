OnePlus 9’un Tasarımı Ortaya Çıktı!

Geçen ay bir rapor OnePlus 9 serisinin 2021 Mart ayında piyasaya sürüleceğini iddia etmişti. Hafta sonu ortaya çıkan bir rapor, OnePlus 9‘un bir görüntüsünü paylaştı. Sızıntı, OnePlus 9‘un yenilenmiş bir arka tasarıma sahip olabileceğini ortaya koyuyor.

Sızıntı, OnePlus 9’un sol üst köşede bir delik bulunan düz bir ekrana sahip olduğunu gösteriyor. Kaynak, OnePlus 9’un 6.65 inçlik bir ekran paneline sahip olduğunu da söylüyor. Ekran, 6.55 inç ekrana sahip OnePlus 8T’den daha büyük. OnePlus 9’un 120Hz yenileme hızı için destek taşıması da bekleniyor.

Görüntü, OnePlus 9’un arka panelinin kavisli olduğunu ve dikdörtgen şekilli bir kamera modülüne sahip olduğunu ortaya koyuyor. Kamera muhafazasında iki büyük lens, küçük şekilli bir kamera ve bir LED flaş bulunuyor.

Sızıntı, kameraların özellikleri hakkında herhangi bir bilgi içermiyor. İlginç bir şekilde, güvenilir kaynak Max Jambor ise telefonun doğru olmadığını ve asıl bilgilerle eşleşmediğini iddia ediyor.

Bazı raporlar OnePlus 9 serisinin üç telefona sahip olduğunu iddia etmişti, ancak şimdi serinin sadece OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro modellerini içerdiğine inanılıyor. Telefonun Snapdragon 875 işlemciye sahip olması bekleniyor.