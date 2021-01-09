OnePlus Band Uzun Pil Ömrü İle Satışa Çıkıyor!

OnePlus, akıllı telefonlarının yanısıra ürettiği diğer akıllı cihazlar ile birçok pazarda kendini gösteriyor. Firmanın pazarda diğer akıllı cihazlarından bir tanesi de OnePlus Band oldu. OnePlus Band, yeni özellikleriyle bu yıl sunulacak akıllı bilekliklerin öncüsü oluyor. Yeni akıllı bilekliğin içerisinde 14 günlük uzun bir pil ömrü ve kandaki oksijen doygunluğunu ölçebilen Sp02 sensörü yer alıyor.

Introducing the new face of fitness. Staying fit has never been easier.



OnePlus Band#SmartEverywear



Dropping 11am IST | 11th January



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Bununların yanında cihazın uyku izleme, gerçek zamanlı kalp atış hızı izleme, müzik kontrolü gibi özellikleri de bulunuyor. OnePlus Band‘in bir diğer özellikleri arasında yoga, yüzme gibi toplam 13 egzersiz modu da yer alıyor. OnePlus Band‘in satışı konusunda ise bugün yeni bilgiler ortaya çıktı.

Şirket yeni akıllı bilekliğini 11 Ocak tarihinde Amazon üzerinden satışa çıkaracak. Şuan için Hindistan pazarında satışa çıkacak olan bilekliğin ülkemize ne zaman geleceği konusunda bir bilgi bulunmuyor. Şirket fiyat konusunda da herhangi bir bilgi paylaşmadı. Bunun için 11 Ocak tarihini beklememiz gerekiyor.