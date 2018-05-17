OnePlus, uzun süredir beklenen hamleyi yaptı. Akıllı telefon devi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen markanın yeni seri akıllı telefonları tanıtıldı. Amiral gemisi akıllı telefonların yeni katili olarak tanıtılan OnePlus 6 telefonlarının, özelliklerinden ve tasarımından da daha önce söz etmiştik. Özellikle fiyat performans konusunda en çok tercih edilecek serilerden biri olacağı düşünülen yeni akıllı telefonların yanında özel bazı ürünlerde tanıtıldı. Bunlar arasında en çok dikkat çeken aksesuar ürünlerinden birisi de OnePlus Bullets Wireless kulaklıkları oldu. Tasarımı ve özellikleriyle dikkat çeken kulaklık modelinin detaylarına ve artılarına geçelim.

OnePlus Bullets Wireless Nasıl Bir Kulaklık Modeli?

Aslında OnePlus 6 akıllı telefonlarında standart kulaklık girişlerine yer verildi. Ancak standart kulaklık girişleri yani 3.5 mm kulaklık girişlerine yer verilmiş olsa da OnePlus Bullets Wireless gibi üst segment kablosuz bir kulaklık modelinin tanıtılması gerekliydi.

Markanın Apple gibi devlere karşı attığı en büyük adımlardan birisi kablosuz kulaklıklar olmuş oldu. Yeni modelin tasarımında da bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Kulak içi kulaklık modelinde gelen kulaklıkların oldukça mini bir tasarım kullandığını görüyoruz. Her iki modelin birbirlerine kısa bir kablo ile bağlantılı olduğunu ve telefonlara ise kablosuz olarak bağlantı kurulduğunu ekleyelim.

Kulaklıkları ise manyetik bir kelepçeyle, kullanmadığınız zamanlarda birleştirebiliyorsunuz. Teknik kısımda ise yeni kulaklık modelinin 9.2 mm’lik sürücülere sahip olduğunu görüyoruz. Net ses için Qualcomm tarafından sunulan aptX teknolojisine de sahip olan kulaklıklar, gürültüyü izole etme özelliğine sahip. Bu şekilde kulaklıkların çok net ve başarılı bir ses deneyimi sunduğunu görüyoruz.

Şarj kısmında da 8 saatlik bir kullanım imkanı sunan kulaklıkların, ayrıca hızlı şarj desteği de bulunuyor. Bu hızlı şarj teknolojisiyle 10 dakikalık bir şarj süresi sayesinde en az 4 saatlik kullanım elde edebiliyorsunuz. Tüm bu özelliklerle beraber gelen OnePlus Bullets Wireless kablosuz kulaklıklarının fiyatı ise 69 dolar olarak açıklandı. 69 dolarlık fiyatın rakiplere karşı da önemli bir avantaj oluşturduğunu söylemek yanlış olmaz. Son olarak yeni modelin satışı için 5 Haziran’ın gösterildiğini de belirtelim.