OnePlus CEO’su Firmanın Overclock Yapmayı Bilmediğini İddia Etti

OnePlus CEO’su, OnePlus 5‘in benchmark puanları, perakende fiyatlaması ve suya karşı direnç eksikliği hakkında konuştu.

OnePlus, GeekBench gibi sentetik kıyaslama uygulamalarında olumlu bir skor kazanmak için benchmarkları manipüle ettiğini ortaya çıktıktan sonra geçen hafta yoğun saldırı altında kaldı. Şirketin kurucu ortağı Carl Pei, bir benchmark çalıştırırken telefonun “yoğun kaynak kullanan uygulamaları çalıştırırken olduğu gibi davrandığını” belirterek konuya açıklama getirdi.

Bu arada, The Indian Express‘e verdiği röportajda firmanın CEO’su Pete Lau, etkili ısı dağılımının CPU performansını etkilediğini belirterek farklı bir yaklaşım benimsedi:

Isınma varsa, CPU’nun performansı maksimuma ulaşamıyor. Sadece CPU’nun tüm potansiyelini kullanmaya çalışıyoruz. Overclock’u bile bilmiyoruz.

Spesifikasyonlara takıntılı bir şirkette (bir telefonda 8GB RAM’e ihtiyacınız yok), Lau OnePlus 5’de bir QHD paneli bulunmamasıyla ilgili olarak sorulan soruya amaçlarının müşterilere en iyi deneyimi vermek olduğunu söyledi:

Spesifikasyonlarla, müşterilerimize en iyi deneyimi vermek istiyoruz.

OnePlus 5’deki ikili kamera hakkında da konuşan Lau, güncellemeleri duyurduklarında teknolojinin daha da iyileşeceğini söyledi:

OnePlus 5’de 16MP + 20MP çift kamera kombinasyonu mümkün olan en iyi görüntüleri sağlıyor. Fotoğraf makinesi çevresindeki teknoloji ilerlemeye devam edecek ve daha fazla iyileşme bekliyorum.

Fiyat artışına gelince, firmanın perakende paketlemenin giderek artan maliyetini hesaba katmalıydı:

Endüstride, girdi maliyetleri CPU’dan belleğe yükseldi ve bu telefonda 8GB RAM kullanıyoruz. Kutu maliyeti bile artmış durumda.

Lau, ayrıca yeni modelin su yalıtımının cihazın daha kalın ve daha ağır olmasını sağlayacağını belirtti ve bu özelliğin “büyük bir tüketici şartı” olmadığını belirtti. Amiral gemisi modelinin belirli bir derecede suya dayanıklı olduğunu belirtti. Muhtemelen, şirket, OnePlus 5’in garanti kapsamında su hasarına hak kazanmasına yol açacak kadar reklam vermiyor olması muhtemeldir.

OnePlus kesinlikle daha sonradan küresel olarak satışa çıkacak olan son telefonunu pazarlamak için kolay bir zamana sahip değil. İlk satış olayından sonra şirket, OnePlus 5’in “şimdiye kadarki en hızlı satılan cihaz” olduğunu iddia etti ancak kaç adet satış yaptığı üzerine istatistik vermedi.

OnePlus 5 hakkındaki düşünceleriniz neler? Satışa çıktığında telefonu alacak mısınız?