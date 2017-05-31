OnePlus CEO’su OnePlus 5’in “en ince amiral gemisi telefonu” olacağını söylüyor

OnePlus 5 resmen bu yaz satışa çıkıyor ve Qualcomm’un Snapdragon 835 işlemcisi sayesinde zaten çok güçlü bir akıllı telefon olacağını biliyoruz. Önümüzdeki yakışıklı, DxO ile işbirliği içinde yapılan bir arka kamera özelliği, ön tarafında bir parmak izi tarayıcıya sahip olduğunu ve (büyük olasılıkla) standart 3.5 mm kulaklık jakını kullanacağını da biliyoruz.

Şimdi, OnePlus CEO’su ve kurucularından Pete Lau sayesinde, OnePlus 5 hakkında bir başka ayrıntıya sahibiz. Pete Lau, Weibo’da (Çin’in en büyük mikro bloglama platformu) yapılan bir yazıda, OnePlus 5’in çok ince olacağını söylemektedir.

Söz konusu yazının çevirisine göre Pete Lau, OnePlus 5’in “en ince amiral gemisi telefonu” olduğuna “inanıyor” dedi. Piyasadaki tüm amiral gemisi telefonları veya OnePlus amiral gemileri hakkında konuşup konuşmadığı belli değil. Bununla birlikte, OnePlus 5’in 7.35 mm’lik OnePlus 3T‘den daha ince olacağını ve böylece bugüne kadar şirketin en ince model üst düzey akıllı telefonu olacağını varsayabiliriz. 6.9 mm incelikte OnePlus X, amiral gemisi modeli olma ihtimali yüksek.

Pete Lau ayrıca, görünüşe göre OnePlus’ın daha ince bir cihaz üretmek için kullanıcı deneyimiyle ilgili taviz vermesi gerekmediğini söylüyor. Ama bu bir sürpriz değil.

Tabii ki, telefonun boyutlarını bilene kadar, bunu OnePlus 3T‘ye (veya oradaki diğer amiral gemilerine) kıyaslayamayız. Sadece beklemek ve bir kez resmi olarak duyurulduğunda OnePlus 5’in ne kadar ince olduğunu görmek zorundayız.