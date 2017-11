OnePlus Gelecek Modelinde Kulaklık Girişi Koruyabilir

Kasım ayına başlarken, OnePlus‘ın söylentileri olan OnePlus 5T‘ye başlayıp başlamayacağı sorusu sürekli sorulmakta. Sızıntılar spesifikasyonları ve neye benzediğini netleştirirken, firma ve kurucu ortağı Carl Pei, son bir haftalık sürede kendi Twitter hesaplarında biraz eğlenerek yeni bir şeyin olabileceğini gösterdi.

Bugün OnePlus tüm modellerinin ilginç bir görüntüsü sunarken bunların hepsi de kulaklık çıkışlarını gösteriyordu. Altyazı da ise “telefonlarımızın ortak noktaları ne?” yazmaktaydı. Bu da bir sonraki modelin 3.5 mm’lik bir bağlantı noktası ile gelebileceğini düşündürdü. Bu büyük bir özellik olmasa da, jak rakipleri tarafından bu yıl birçok üst model telefonlardan çıkarılmıştı. Bu yüzden daha cazip bir özellik haline geliyor.

What do our phones have in common? 🎵 pic.twitter.com/sd9PcSdptw

— OnePlus (@oneplus) November 1, 2017