OnePlus Gizlilik İhlali Dedikodularına Açıklama Yaptı

Son zamanlarda sosyal medyada dağıtılan görüntüler Çinli telefon üreticisi OnePlus‘ı suçluyordu. OnePlus telefonunuzdaki panodan Çin’e bilgi gönderiyormuş tarzında paylaşımlar yapıldı. Dedikodu değirmeni fazla mesai yaparak pano verilerinin Çin hükümeti içindeki yetkililer tarafından alındığını düşünüyordu. Bu sabah OnePlus her şeyi açıklayan bir bildiri yayınladı.

Anlaşılan tüm yanlış anlama OxygenOS’ta badwords.txt adlı bir dosyayla ilgili. Tüm olayı körükleyen yalnızca bu dosya oldu. Bununla birlikte OnePlus, dosyanın OxygenOS’ta etkin olmadığını söyledi. Şirketin Çin pazarına yönelik OnePlus işletim sistemi HydrogenOS’da badwords.txt dosyası belirli verilerin yüklenmesini önlemek için kullanıldığını açıkladı. Bu dosyadaki veriler bilerek herhangi bir sunucuya gönderilmiyor diyerek belirtildi.

Bu dosyanın Çin’de bulunmasının nedeni ise Çinli mesajlaşma uygulaması WeChat’ın rakiplere olan bağlantılarını engellemesi. Ülkedeki en büyük iki internet devi Tencent ve Alibaba arasındaki kavga da gerçekten bu konunun özünde yer alıyor. Bunun ABD pazarıyla (veya Asya dışındaki herhangi bir bölgede) hiçbir ilgisi bulunmadığından dosya OxygenOS’da etkin olamaz.

Umarım OnePlus tarafından yapılan resmi bildiri söylentilere ve spekülasyonlara son verir.