OnePlus Hacklendi Mi? Rasgele Beliren Push Bildirimlerinin Sebebi Ne?

Bugünün erken saatlerinde, birkaç OnePlus 7 Pro kullanıcısı rastgele bir dizi harf içeren iki garip push bildirimi aldığını dile getirdi. Kısa sürede farklı kullanıcıların telefonlarında da beliren bu bildirimler, OnePlus hacklendi mi? sorusunun ortaya çıkmasına sebep oldu?

Bazı OnePlus 7 Pro kullanıcıları, Twitter üzerinden OnePlus’u etiketleyerek, push bildiriminin ekran görüntülerini paylaştı. Mesajlar şifreli mesajlar gibi görünüyor. Ayrıca mesajların kimisinde Latin harfler kullanılırken, bazılarında Çince karakterler yer alıyor.

Push bildirime dokunulduğunda, telefon tarayıcı açıyor ve boş bir sayfaya yönlendirme yapıyor. OnePlus, forumda yayınlanan bir bildiriyle bildirimlerin gerçekten gönderildiğini ve bunun bir iç testin sonucu olduğunu doğruladı.

Şirket, herhangi bir durum karşısında mesajların küresel çapta gönderilip gönderilmediğini test etmek amacıyla cihazlara gönderildiğini açıkladı. Etkilenen cihazların sayısı hakkında herhangi bir onay yok.

