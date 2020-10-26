OnePlus Nord 10 ve Nord 100 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

OnePlus, çok beklenen bütçe akıllı telefonlarını bugün tanıttı. OnePlus Nord N10 ve Nord N100 olarak adlandırılan iki akıllı telefon, markanın şu ana kadarki en ucuz modelleri ve yakın zamanda piyasaya sürülen Nord telefonundan daha ucuz bir fiyat etiketi taşıyor. Bu muhteşem ikili çeşitli özellikleri geliyor ancak en önemlisi 3,5 milimetre ses girişine sahip olmaları ve microSD kart yuvasını da beraberlerinde getirmelerinden kaynaklanıyor. Gelin bu telefonlara yakından göz atalım.

OnePlus Nord N100

OnePlus Nord N100, ikilinin bütçe dostu modeli olarak tanıtıldı. HD Pluw çözünürlüğe ve 60Hz yenileme hızına sahip 6,52 inç ekran içeren iyi bir özellik listesine sahip. Cihaz, 4GB RAM ile eşleştirilmiş bir Qualcomm Snapdragon 460 yonga seti tarafından destekleniyor. Telefon yalnızca 64GB depolama seçeneğiyle geliyor, ancak depolamayı genişletmek için bir MicroSD kart yuvası bulunuyor.

Kamera kurulumuna gelince, Nord N100, 13 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel bokeh lens ve 2 megapiksel makro sensörden oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip. Telefonda 13 megapiksellik bir ön kamera bulunuyor.

Nord N100, cömert bir 5000mAhlık batarya içeriyor ve 18W kablolu hızlı şarj desteği sunuyor. OnePlus’ın bütçe dostu telefonu Android 10 tabanlı OxygenOS ile çalışıyor. Telefonda Midnight Frost renk seçeneği ve yalnızca 4G desteği bulunuyor.

OnePlus Nord N10

Öte yandan Nord N10, FullHD Plus çözünürlüğe ve daha iyi 90Hz yenileme hızına sahip 6,49 inç ekranı beraberinde getiriyor. 6GB RAM ile eşleştirilmiş bir Snapdragon 690 işlemci tarafından destekleniyor. Telefon, microSD kart ile 512GB’a kadar genişletilebilen 128GB depolama alanı sunuyor. N10, 4300mAh batarya içeriyor ve Warp Charge 30T kablolu şarj desteğine sahip. Telefon ayrıca 5G bağlantısı ile birlikte geliyor.

Kamera kısmında Nord N10, 13 megapiksel ultra geniş sensör, 2 megapiksel makro lens ve 2 megapiksel monokrom lens ile bir araya gelen ve 64 megapiksel ana kameradan oluşan dörtlü bir kamera kurulumuna sahip. Telefonda 16 megapiksel selfie kamerası bulunuyor. N10, yalnızca Midnight Ice renk seçeneğiyle görücüye çıkıyor. Her iki telefonun arkasında da bir parmak izi sensörü bulunuyor.

OnePlus, yeni Nord akıllı telefonlarının önce Avrupa ve İngiltere’de satışa sunulacağını belirtti. Telefonlar daha sonra Kuzey Amerika’da da piyasaya sürülecek. Fiyata gelince, OnePlus Nord N10 329 euro, N100 ise 179 euro fiyat etiketine sahip olacak. Telefonun tam çıkış tarihi ise kesin olarak bilinmiyor.