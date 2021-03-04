OnePlus Nord 2, Gelecek Ay Piyasaya Sürülecek!

Yıllardır sadece üst segmente odaklanan OnePlus, geçen yıl OnePlus Nord’un piyasaya sürülmesiyle nihayet bütçe akıllı telefon pazarına yeniden girdi. Şimdi şirket, telefonun bir sonraki modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

OnePlus 9 serisi amiral gemisi akıllı telefonlarının yanı sıra şirket, rekabetçi orta sınıf akıllı telefon pazarındaki konumunu sağlamlaştırmak amacıyla OnePlus Nord 2’yi tanıtacak.

Son çıkan bir rapora göre cihaz, MediaTek Dimensity 1200 işlemciyle desteklenecek. Bu, OnePlus’ın şu ana kadar tüm akıllı telefonlarda Qualcomm yonga setlerini kullandığı göz önüne alındığında büyük bir değişiklik.

Aslında, OnePlus Nord, Qualcomm’un Snapdragon 800 serisi dışında bir yonga setine sahip olan ilk telefonlardan biriydi. Daha sonra şirket, Nord 10 5G ve Nord 100’de Snapdragon 600 ve 400 serisi işlemcileri kullanmaya devam etti.

Yeni Nord 2’nin Dimensity 1200 işlemciyi benimsemesiyle, cihaz küresel 5G bağlantı desteği ile gelecek. Yonga seti ayrıca Qualcomm’un henüz benimsemediği bir özellik olan 5G çift SIM kartı da destekliyor.