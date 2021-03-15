OnePlus Nord İçin Android 11 Güncellemesi Yayımlandı!

Bilindiği üzere OnePlus, Nord akıllı telefon telefonu için daha önceden Android 11 güncellemesi göndermişti. Ancak kullanıcılardan gelen olumsuz geri dönüşler yüzünden geri çekilen güncelleme bugün itibariyle düzeltilmiş bir şekilde tekrar yayımlanmaya başladı. Şirket kullanıcıların geri dönüşlerini dikkate alarak Nord için yeni bir Android 11 güncellemesini bugün tekrar sunuyor.

11.1.1.1 yazılım sürümüyle gelen güncelleme, daha önceden sunulan güncelleme ile hemen hemen aynı durumda. Yapılan değişikliklerin başında ise, pil ömrünü arttırmak için optimize edilmiş güç tüketimi, kullanıcılardan gelen diğer hataların düzeltilmesi ve iyileştirilmiş sistem kararlılığı yer alıyor.







Yayımlanan güncelleme içeriğine baktığımızda OnePlus, bütün hataları düzeltmişe benziyor. Güncellemenin şuan için hangi pazarda sunulduğu bilinmiyor ama ilerleyen günlerde bu konu daha fazla detaylanacaktır.

Sizde Nord model bir cihaz kullanıyorsanız eğer, telefonunuzun güncelleme sekmesini sıklıkla kontrol etmenizde fayda var. Yayımlanan güncelleme içeriği ise şöyle;

Sistem

Android 11 sürümü.

Yepyeni UI tasarımı, çeşitli ayrıntı optimizasyonları ile size daha rahat bir deneyim sunuyor.

Bazı üçüncü taraf uygulamaların kararlılığı optimize edildi ve deneyimi iyileştirildi.

Pil ömrünü arttırmak için optimize edilmiş güç tüketimi.

Bilinen sorunlar düzeltildi.

Geliştirilmiş sistem kararlılığı.

Ortam Ekranı

Parsons School of Design ile ortak bir yaratım olan Insight saat stili yeni eklendi. Telefon kullanım verilerine göre değişecektir (Ayarlar – Özelleştirme – Ortam ekranındaki saat)

Yeni eklenen Canvas her zaman açık ekran, nesnenin ana hatlarını herhangi bir fotoğraftan çıkarabilir ve kilit ekranınızda görüntüleyebilir (Ayarlar – Özelleştirme – Duvar Kağıdı – Tuval – Fotoğraf önizlemesini seçin ve otomatik olarak oluşturulabilir)

Karanlık Mod

Koyu Mod için kısayol tuşu eklendi, etkinleştirmek için hızlı ayarı aşağı çekin.

Artık özelliği otomatik olarak açmayı ve zaman aralığını özelleştirmeyi destekliyor. (Ayarlar – Ekran – Karanlık Mod – Otomatik olarak aç – Gün batımından gün doğumuna / Özel zaman aralığına otomatik olarak etkinleştir)

Arayüz



Yepyeni kullanıcı arayüzü.

Daha akıllı animasyon efektine sahip yeni bir hava durumu widget’ı eklendi.

Fotoğraf Galerisi

Yerel fotoğraflarınızı ve videolarınızı kullanarak haftalık hikayeleri otomatik olarak oluşturabilen Hikaye özelliği eklendi.

Görüntü önizleme deneyimini iyileştirmek için yükleme hızı optimize edildi.