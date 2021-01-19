OnePlus, 2021 yılında akıllı telefon pazarına erken giriş yapan şirketler arasında yer alıyor. Firma geçtiğimiz haftalarda birçok yeni model tanıtmış ve Nord N10 5G modelini ön siparişe sunmuştu.

OxygenOS 10.5.9 ile piyasaya sürülen cihazın bugün itibariyle yeni bir yazılım güncellemesi aldığı ortaya çıktı. Ocak 2021 güvenlik yamasını içeren güncellemeyi şirket diğer modellerinden önce Nord N10 5G için ilk olarak sunmaya başladı.

10.5.9.BE89BA sürüm numarasıyla gelen yeni güncelleme ABD pazarına 10.5.9.BE86AA ile geliyor. İçerisinde güvenlik düzeltmelerinin yanı sıra, çeşitli iyileştirmeler, performans artışı, optimize edilmiş güç tüketimi gibi yenilik barındırıyor.

Şuan için Avrupa ve Kuzey Amerika kullanıcılarına gönderilen güncelleme ilerleyen günlerde küresel olarak yayılmaya başlayacaktır. Yeni güncellemeyi yapmadan önce cihaz yedeğinizi almayı unutmayın. Ayrıca güncelleme sadece kablosuz olarak sunulmuş durumda.