OnePlus Nord N10 5G ve Nord N100 Ön Siparişa Sunuldu!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus, yeni Nord N10 5G ve Nord N100 akıllı cihazlarını ABD pazarında ön siparişa çıkarmış durumda. Ön siparişe sunulan bu iki yeni model akıllı telefon Nord serisinin ilk üyeleri olarak satışa sunuluyor.

ABD pazarında ön sipariş veren kullanıcılar OnePlus Nord N10 5G ve Nord N100‘e bir kaç hafta içinde ulaşabilecekler.

Şirket ayrıca ön sipariş veren kullanıcılar için bazı kampanyalarda yapmış durumda. Nord N10 5G siparişi veren kullanıcılar aynı zamanda OnePlus Buds Z‘ye ücretsiz sahip olabilecekler. Nord N100 siparişi verenler ise OnePlus Buds Wireless Z‘ye ücretsiz sahip olabiliyor.

Tabi bu ücretsiz hediyeli kampanya OnePlus’ın kendi resmi sitesi üzerinden verilen şiparişler için geçerlidir. Nord N10 5G şuan 299 dolar, Nord N100 ise 179 dolar fiyat etiketleriyle ön siparişa çıkarıldı.