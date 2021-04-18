OnePlus Nord N100, Mart Güncellemesini Alıyor!

Bilindiği üzere Samsung gibi Android akıllı telefon üreticisi bazı şirketler birçok modeline yeni Nisan 2021 güvenlik yamasını sunarken, OnePlus bunlardan biraz geri kalarak Nord N100 için bugün Mart 2021 güvenlik yamasını sunmaya başladı. Ancak bu gelişme biraz geriden gelmiş olsa da öte yandan şirketin bu cihazını unutmadığı ve onunla yakından ilgilendiğini gösteriyor.

Yeni güncelleme içerisinde güvenlik yaması dışında bazı iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri içeriyor. Şuan için Kuzey Amerika ve Avrupa bölgelerine sunulan güncellemenin ilerleyen günlerde yazılımsal bir hata olmazsa daha fazla bölgeye yayılacaktır.





Yeni güncelleme Kuzey Amerika kullanıcıları için OxygenOS 10.5.7 / 10.5.7.BE81AA sürüm numarsı ile gelirken, Avrupa kullanıcıları için ise OxygenOS 10.5.9 / 10.5.9.BE83BA sürüm numarasıyla geliyor. Güncellemenin şuan ortaya çıkan içeriği ise şöyle;

Android güvenlik yaması 2021.03 olarak güncellendi.

Bilinen sorunlar düzeltildi ve sistem kararlılığı iyileştirildi.

Bunların dışında şirket güncelleme ile birlikte N100 içerisinde meydana gelen bütün güvenlik açıklıklarını kapattıklarını ve güç tüketimi iyileştirmesini yaptıklarını açıkladı. Cihazın bilinen bütün hata düzeltmelerini iyileştiren güncellemeyi eğer bir Nord N100 kullanıyorsanız cihazınızın güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var. Bunun dışında güncellemeyi OTA üzerinden de indirip kurabilirsiniz.