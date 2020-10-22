OnePlus Nord N10’un Teknik Çizimleri Sızdırıldı!

OnePlus Nord serisi tüm dünyada ilgi gören bir seri oldu. Şirketin yeni telefonu OnePlus Nord N10 ise yakında görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Fiyatı 400 dolar olarak belirlenen cihazın görüntüsü Twitter’da yayınlandı.

Sağ üst köşede OnePlus 8T‘ye benzeyen kamera kesikli kavisli bir arka tasarım gösteriyor. Geçmiş söylentilere göre telefon, 6GB RAM ve 128GB depolama alanının yanı sıra Snapdragon 690 işlemci ile piyasaya çıkacak. Ayrıca 90 Hz yenileme hızına ve FHD + çözünürlüğe sahip 6,49 inç AMOLED ekran bulunduracak.

Kameralar, 8 megapiksel ultra geniş lens, makro çekimler ve derinlik verileri için iki adet 2 megapiksel sensörün yanı sıra 64 megapiksel bir ana kameradan meydana gelecek. Kamera tasarımı ise, bu yılın trendi olan kare bir modülle sabitlenecek.

Telefonun batarya kapasitesi bilinmese de, bir liste Nord N10’un 18W kablolu şarja sahip olacağını doğrulamıştı. OnePlus‘ın yeni Nord N10 telefonu çok yakında piyasada yerini alabilir. Lansman tarihi ise kesin olarak bilinmiyor.