Ana Sayfa Akıllı Telefon OnePlus Nord N10'un Teknik Çizimleri Sızdırıldı!

OnePlus Nord N10’un Teknik Çizimleri Sızdırıldı!

OnePlus Nord N10, çok yakında satışa sunulacak. Telefonun teknik çizimleri ortaya çıktı!

Ayşen Sıla

-

0
OnePlus Nord N10

OnePlus Nord serisi tüm dünyada ilgi gören bir seri oldu. Şirketin yeni telefonu OnePlus Nord N10 ise yakında görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Fiyatı 400 dolar olarak belirlenen cihazın görüntüsü Twitter’da yayınlandı.

Sağ üst köşede OnePlus 8T‘ye benzeyen kamera kesikli kavisli bir arka tasarım gösteriyor. Geçmiş söylentilere göre telefon, 6GB RAM ve 128GB depolama alanının yanı sıra Snapdragon 690 işlemci ile piyasaya çıkacak. Ayrıca 90 Hz yenileme hızına ve FHD + çözünürlüğe sahip 6,49 inç AMOLED ekran bulunduracak.

Kameralar, 8 megapiksel ultra geniş lens, makro çekimler ve derinlik verileri için iki adet 2 megapiksel sensörün yanı sıra 64 megapiksel bir ana kameradan meydana gelecek. Kamera tasarımı ise, bu yılın trendi olan kare bir modülle sabitlenecek.

OnePlus Nord N10

Telefonun batarya kapasitesi bilinmese de, bir liste Nord N10’un 18W kablolu şarja sahip olacağını doğrulamıştı. OnePlus‘ın yeni Nord N10 telefonu çok yakında piyasada yerini alabilir. Lansman tarihi ise kesin olarak bilinmiyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakTwitter
Önceki İçerikEn Havalı Hoparlör – Acer Halo İle Tanışın
Sonraki İçerikYeni Redmi Note Telefonları Geliyor! Lansman Çok Yakında!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Yeni Redmi Note Telefonları Geliyor! Lansman Çok Yakında!

Geçtiğimiz ay, iki yeni Xiaomi telefonu, Çin'in MIIT otoritesinden sertifikalar almıştı. O zamanlar, kaynağımız Weibo hesabı aracılığıyla cihazlardan birinin kod adının Gauguin...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

OnePlus Nord N10’un Teknik Çizimleri Sızdırıldı!

OnePlus Nord serisi tüm dünyada ilgi gören bir seri oldu. Şirketin yeni telefonu OnePlus Nord N10 ise yakında görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Fiyatı...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

En Havalı Hoparlör – Acer Halo İle Tanışın

Acer, en havalı Google Assistant akıllı hoparlörü olarak adlandırılabilecek ürünüyle akıllı hoparlör pazarına giriş yaptı. Acer Halo, adından da anlaşılacağı gibi, birkaç...
Devamını Oku
IOS Haberleri

Apple iPhone 12 Parçalara Ayrıldı – İşte Telefonun İç Donanımı

Apple iPhone 12 parçalara ayrılarak bir videoda telefonun iç donanımına yakından bakmamıza olanak sağlandı. iPhone 12 ve 12 Pro telefonları Cuma gününden...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

108MP Kamerası ile Yeni Redmi Note Serisi Yolda

Geçtiğimiz ay, M2007J17C ve M2007J22C model numaralarına sahip Xiaomi telefonları, Çin MIIT otoritesinden sertifikalar almıştı. Raporun ilk çıktığı zaman M2007J17C cihazının kod...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014