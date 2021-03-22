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OnePlus Nord N1’in Yeni Renderları Ortaya Çıktı!

OnePlus, yeni 9 serisinin yanı sıra başka akıllı telefon modelleri üzerinde de çalışmaya devam ediyor. İşte detayları..

Yunus Emre Çakır

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OnePlus Nord

OnePlus, şu sıralar yarın düzenleyeceği etkinlik için hazırlansa da başka yeni model akıllı telefon üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bilindiği üzere şirket yarın düzenleyeceği teknoloji etkinliğinde yeni OnePlus 9 serisi akıllı telefonlarını tanıtacak. Ancak bugün ortaya bir başka bilgi daha çıktı. Bugün ki bilgiler şirketin Nord N10‘nun halefi olacağı söylenen yeni Nord N1 üzerinde çalıştığı ve bu cihazın yeni render görünleri paylaşıldı.

Şuan için yeni Nord N1 hakkında çok fazla bilgi ortaya çıkmış durumda değil ama bugün OnLeaks tarafından cihazın 3D render görüntüleri paylaşılarak bazı ek bilgiler açıklandı. Şirketin yeni modelinin metal bir çerçevesi ve plastik arka yüzü olacak. Şuan ki Nord N10‘nun bütün yüzeyi plastik olarak kaplanmış.

Cihazın boyutları ise, 162,9 x 74,7 x 8,4 mm‘dir. Ayrıca telefonun arkasında yer alan üçlü kamera çıkıntısı kalınlığı 10.3 mm‘ye çıkarıyor. Nord N10 ile hemen hemen aynı boyutlarda gelen Nord N1‘in ekran panelinin de aynı olması bekleniyor. Cihazın 6.49 inç delikli çentiğe sahip bir ekran panelinin olacağı tahmin ediliyorken tazeleme hızı konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.

3.5 mm kulaklık girişi, arka monte edilmiş parmak izi okuyucu, 2 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik sensörleri cihazın diğer özellikleri arasında yer alıyor. Yeni Nord N1‘in detayları yarın düzenlenecek olan OnePlus 9 etkinliğinden sonra önümüzdeki günlerde daha fazla artacaktır.

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