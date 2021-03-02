OnePlus Nord Serisi OxygenOS 11 Güncellemesi Alıyor!

OnePlus geçtiğimiz ay Nord için yeni Open Beta 3 güncellemesini başlatmıştı. Yeni güncelleme ile birlikte Nord, karanlık mod, AlwaysOn ekran gibi birçok özelliğe kavuşuyor. Cihaz, galeri uygulamasına gelen slayt gösterisi ve bundan bir hikaye oluşturma gibi yeniliklere sahip oluyor. Yeni güncellemenin detaylarını aşağıda sizler için paylaştık.







Genel olarak yeni bir UI arayüzü, Android 11 özellikleri, uygulama optimizasyonu gibi yenilikler cihaza gelmiş durumda. Şirketin bu güncellemeyi şuan için hangi pazarda tam olarak sunduğu belli değil. Ancak ilerleyen günlerde detaylanması bekleniyor.

Sistem

Android 11 sürümüne güncelleyin

Yepyeni UI tasarımı, çeşitli ayrıntı optimizasyonları ile size daha rahat bir deneyim sunuyor

Bazı üçüncü taraf uygulamaların kararlılığını optimize edildi ve deneyimi iyileştirildi.

Ortam Ekranı.

Parsons School of Design ile ortak bir yaratım olan Insight saat stili yeni eklendi. Telefon kullanım verilerine göre değişecektir (Ayarlar – Özelleştirme – Ortam ekranındaki saat)

ile ortak bir yaratım olan Insight saat stili yeni eklendi. Telefon kullanım verilerine göre değişecektir (Ayarlar – Özelleştirme – Ortam ekranındaki saat) Yeni eklenen Canvas her zaman açık ekran, nesnenin ana hatlarını herhangi bir fotoğraftan çıkarabilir ve kilit ekranınızda görüntüleyebilir (Ayarlar – Özelleştirme – Duvar Kağıdı – Tuval – Fotoğraf önizlemesini seçin ve otomatik olarak oluşturulabilir)

her zaman açık ekran, nesnenin ana hatlarını herhangi bir fotoğraftan çıkarabilir ve kilit ekranınızda görüntüleyebilir (Ayarlar – Özelleştirme – Duvar Kağıdı – Tuval – Fotoğraf önizlemesini seçin ve otomatik olarak oluşturulabilir) Karanlık Mod.

Koyu Mod için kısayol tuşu eklendi, etkinleştirmek için hızlı ayarı aşağı çekin.

Artık özelliği otomatik olarak açmayı ve zaman aralığını özelleştirmeyi destekliyor. (Ayarlar – Ekran – Karanlık Mod – Otomatik olarak aç – Gün batımından gün doğumuna / Özel zaman aralığına otomatik olarak etkinleştir)

Yepyeni kullanıcı arayüzü.

Daha akıllı animasyon efektine sahip yeni bir hava durumu widget’ı eklendi.

Fotoğraf Galerisi.

Yerel fotoğraflarınızı ve videolarınızı kullanarak haftalık hikayeleri otomatik olarak oluşturabilen Hikaye özelliğini yeni eklendi.

Görüntü önizleme deneyimini iyileştirmek için yükleme hızı optimize edildi.

Bu arada, OnePlus 7 ve 7 Pro, OnePlus 7T ve 7T Pro‘da dün OxygenOS 11 Open Beta 3’ü aldı. Nord zaman çizelgesi herhangi bir gösterge ise, kararlı güncellemenin Nisan ayında çıkması gerekir.

Maalesef 7 ve 7T sahipleri için, AOD özelliğinin hala Pro modellerine (ve görünüşe göre Nord’a) özel olduğu görülüyor.

İşte güncelleme detayları; (7 ve 7T serileri için aynı):

Sistem