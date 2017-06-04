OnePlus, OnePlus 5 in Boyutlarını Bir Görselle Belli Etti

Resmi bir tarih olmasa da, OnePlus 5’in yazın bir ara geleceğini biliyoruz. Spesifikasyonlar açısından neye sahip olabileceği konusunda epey bilgiye sahip olmakla birlikte, firmanın resmi Twitter hesabı, neyin geleceğini “göstermek” için bir görsel paylaştı.

Look into the shadows. What do you 5ee? pic.twitter.com/QPQq9feIMe — OnePlus (@oneplus) June 1, 2017

Tweetlenen görselde sadece OnePlus 3T görünmesine rağmen, yakından baktığınızda, gölgelerinde gizlenmiş olan şeylerin zayıf dış hatlarını görebilirsiniz. Resmin başlığı “Gölgelerin içine bakın. Ne görüyosunuz?” – OnePlus 5 ahizesinin aslında OnePlus 3T’in altında olduğuna inanıyoruz. Bu görüntüye bakacak olursak, telefonun öncülünden biraz daha küçük olduğu anlamına gelir.

OnePlus CEO’su Pete Lau, resmi olarak piyasaya çıkana kadar emin olamayacağımız halde, el cihazının piyasadaki en ince amiral gemilerden biri olacağını belirtti. Cihazın Qualcomm’un en yeni Snapdragon 835 işlemcisini kullandığı da doğrulandı. Bir ön sipariş sayfasına inanacak olursak, cihaz 8GB RAM ve büyük bir 4.000mAh pil ile gelecek.