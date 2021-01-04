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OnePlus, Oxygen 11 OS Gelecek Cihazların Listesini Yayınladı

Selin Polat

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OxygenOS 11 - OnePlus

OnePlus, Android 11 güncelleme planları hakkında biraz daha netlik getirdi ve hangi cihazların Oxygen OS 11‘i alacağını ve ne zamana kadar beklemeleri gerektiğini duyurdu. Bir forum gönderisinde şirket, OnePlus Nord‘un önümüzdeki hafta için planlanan gelişiyle birlikte Açık Beta sürümü için ilk sırada olduğunu doğruladı.

OnePlus 7 ve 7T serisi kullanıcıları da Android’in son sürümünü zaten alıyor. Oneplus, OxygenOS 11’i tüm bu cihazlara aynı anda yayınlamak için paralel olarak çalışıyor. Duymuş olabileceğiniz gibi, Android 11’i 7 ve 7T serisine hazırlarken, bu cihazlarda bir veri şifre çözme sorunuyla karşılaştıklarını söylüyorlar. Bu sorunu çözmek için Qualcomm ile yakın çalışmışlar ve onların desteğiyle zaten Kapalı Beta testini yapıyorlar. OnePlus 7 ve 7T serileri için ilk OxygenOS 11 Açık Beta’yı kısa bir süre sonra yayınlamayı umduklarını da belirttiler.

Marka, Oxygen OS 11 push için kesin tarihleri açıklamadı. Açık Beta bittikten sonra kararlı güncellemenin yayınlanacağına inanıyor, ancak net bir tarih yok. OnePlus 7 telefonlarla ilgili durum biraz daha karmaşık. Program, kişiselleştirilmiş yazılımları nedeniyle Verizon, T-Mobile, EE ve bazı operatörlerden satın alınan cihazlar için değişiklik gösterebilir.

OnePlus 8, 8 Pro ve OnePlus 8T halihazırda Android 11 tabanlı Oxygen OS 11‘i çalıştırıyor. Arayüzde bazı yeniden tasarlanmış temel uygulamalar, yeni saat stilleri ile AOD, okunabilirliği artıran yeni bir yazı tipi ve optimize edilmiş Zen Modu ve Karanlık Mod var.

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Kaynakoneplus.com

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