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OnePlus, Oxygen OS 11 Güncellemesi Göndermeye Başladı!

OnePlus, yeni Oxygen OS 11 güncellemesini Android 10 çalıştıran cihazlarına da göndermeye başladı. İşte detaylar..

Yunus Emre Çakır

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OnePlus Nord N10 5G

Akıllı telefon üreticisi OnePlus, piyasaya sunduğu yeni modellerinin dışında bir önceki modellerine de göndererek gündem de yerini korumaya devam ediyor. Ortaya çıkan yeni bir habere göre şirket, Android 10 işletim sistemine sahip cihazlarına da Oxygen OS 11 güncellemesi göndermeye başladı.

Bu cihazlar OnePlus 6 / 6T, 7/7 Pro / 7T / 7T Pro ve Nord olarak karşımıza çıkıyor. Android 10 ile çalışan bu cihazlar için şirket Oxygen OS 11 güncellemesini optimize etmiş durumda.

OnePlus Nord N10 5G ve N100 ise bu güncellemeyi bir hafta sonra alacak. Yeni güncelleme ile birlikte cihazlara, yeni bir arayüz, uygulama alanında bazı ince ayarlar ve çeşitli iyileştirmelere kavuşuyor. Oxygen OS 5.0.2.4 sürümüne güncellenen cihazlar artık yeni başlatıcı özelliğinden de faydalanacaklar.

Bunun dışında OnePlus 7 ve 7T serileri güncellemenin beta aşamasına girdiler. Bu nedenle önümüzdeki haftalar resmi kararlı bir güncelleme alabilirler. Güncellemenin şuan için hangi bölgelerde dağıtıldığı kesin olarak bilinmiyor. İlerleyen günlerde daha fazla bilgi ortaya çıkacaktır.

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